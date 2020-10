Proti svým nedávným spoluhráčům si v kralupském dresu zahrál nejlepší střelec loňské soutěže Martin Příhoda. Na ledě o sobě dával vědět a asistoval u všech branek svého týmu. Hosté hrající bez svého nejproduktivnějšího hráče Hampla, obránce Davida a brankářské jedničky Exnera jimi ovšem pouze stahovali pětibrankový náskok soupeře.

Domácí si jej v sestavě i se čtyřmi juniory vypracovali především během prostřední třetiny. To našli cestu do svatyně teprve sedmnáctiletého Gabrišky hned čtyřikrát. Ke stíhací jízdě zavelel první útok. Mezi dva góly Jakuba Kaprála se vměstnal i jeden z hole ex-poděbradského Jiřího Brandejského.

Za stavu 5:3 ale hostitelé další dramatizování nepřipustili. Někdejší mládežnický reprezentant Viktor Martínek navázal na parádní zakončení s holí prostrčenou mezi nohami a zkompletoval hattrick. Dominik Čapek svým druhým gólem v utkání uzavřel na 7:3.

„Máme problém s přechodem z obrany do středního pásma a nadřeme se na šance. Stejně jako v Rakovníku nám utekla jedna třetina. Za stavu jedna pět už je těžké s tím cokoli vymyslet,“ pátral po příčinách porážky pro portál Hokejové Kralupy dvougólový Jakub Kaprál.

Vládními opatřeními vynucená soutěžní pauza podle něj může jeho týmu pomoci dostat se do tabulkových pater z loňského ročníku. „Poslední dobou nám to moc nejde. Potřebujeme se hlavně vyléčit. Dnes nás bylo jen třináct. Spousta kluků hraje bez tréninku. Jsme rádi, že vůbec chodíme,“ zmínil Kaprál s tím, že zapracovat bude nutné také na herní stránce. „Musíme zlepšit taktickou stránku při tom přechodu, přidat více nasazení, bojovnosti a asi i rychlosti. Jak dneska, tak v Rakovníku jsme v soubojích nestíhali. Pak je to znát a ten krok nám chybí,“ dodal.

Poděbrady – Kralupy 7:3 (1:0, 4:1, 2:2)

Branky: 16. Kejdana (Jelínek), 21. Martínek (Bartoň), 28. Čapek (Rindoš), 33. Martínek, 37. Pojkar (Čapek), 52. Martínek (Kejdana), 59. Čapek – 39. Kaprál (Příhoda), 48. Brandejský (Kaprál, Příhoda), 49. Kaprál (Soukup, Příhoda).