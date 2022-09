Lidé z Kladna volali mému agentovi a řekli mu, co ode mě očekávají a že pro mě mají dobré místo v týmu. Měl jsem pocit, že by to mohlo být fajn dobrodružství přijít sem hrát hokej. Je tu bohatá hokejová historie, Jágr vlastní klub a jsou tu někteří opravdu dobří hráči. Vnímal jsem to jako dobrou příležitost vyzkoušet něco nového a rozvíjet se dál jako člověk i jako hráč.

Jaká by tedy měla být vaše role v týmu?

Jsem ofenzivní hráč, takže se budu snažit nastřílet nějaké góly a taky nějaké hezké góly pro fanoušky. Chci ale hrát dobře i v obraně a v našem pásmu. Zkrátka bych byl rád zodpovědný hráč, který nastřílí hodně gólů.

Když mluvíte o hezkých gólech musíme zmínit branku, kterou jste dal za Växjo. Tehdy jste nabral puk na hokejku za bránou a kotouč jste hodil do sítě. Můžou se těšit fanoušci na něco podobného?

Určitě. Když budu mít šanci, tak to udělám. Byl to opravdu moc pěkný gól a na YouTube nasbíral hodně zhlédnutí.

V Kladně jste strávil prvních pár dní, jaké jsou vaše první pocity z města, klubu i místních lidí?

Hned když jsem přiletěl, tak na mě na letišti čekali fanoušci. To bylo fakt bláznivé, vůbec jsem to nečekal. Bylo z toho vidět, že lidi tady milují hokej, navíc je tu zrekonstruovaný stadion. Věřím, že to bude zábavná sezona.

Jaké byly vaše pocity, když jste vyšel do příletové haly a uslyšel jste je?

Říkal jsem si „sakra, co to je?“ Samozřejmě jsem měl ale obrovskou radost, že takhle ocenili, že jsem se připojil k týmu.

Už se těšíte, až fanoušky uvidíte i v ochozech?

Rozhodně. Koukal jsem na videa na YouTube a viděl jsem, že tu umí udělat skvělou atmosféru. Čekám, že tu bude pořádný rachot.

Jak se zatím cítíte na ledě?

Nebyl jsem na ledě pět dní, takže první tréninky byly opravdu těžké. Musím se dostat do formy. Proto je fajn, že máme ještě pár dní, než vypukne sezona.

Jak jste se připravoval během léta, kdy jste nevěděl, kde budete působit?

Doma mám trenéra, se kterým se připravuju každé léto. Potom jsem měl svůj program a chodil jsem na led s hráči z NHL ze Stockholmu a Göteborgu. Moje přítelkyně je z Göteborgu, takže jsem přejížděl odtamtud do Stockholmu. Půlku léta jsme strávili v Göteborgu a půlku ve Stockholmu.

O které hráče například šlo?

Ve Stockholmu to byl například Oliver Kylington, Jesper Bratt nebo Alexander Holtz. V Göteborgu zase Lucas Raymond nebo Rasmus Dahlin. Samí skvělí hráči.

Poslední sezonu jste strávil ve finské lize v Jyväskylä. Jak se za tím ročníkem ohlížíte?

Byla to pro mě dobrá sezona, dostával jsem hodně prostoru. Měli jsme hodně mladý tým, takže z tohohle pohledu to bylo trochu zvláštní. Je těžké odehrát celou sezonu s takhle mladým mužstvem. Pro mě osobně to ale byla dobrá sezona. Teď jsem rád, že můžu být tady a mít kolem sebe trochu zkušenější tým.

Zajímavostí je, že v minulosti jste nosil na drese číslo 68. Proč jste si ho vybral? Jste tak velký fanoušek Jaromíra Jágra?

To ne. V Malmö jsem si tohle číslo vzal, protože můj táta se narodil v roce 1968. Chtěl jsem mu tím trochu vzdát hold a ocenit, co pro mě v životě udělal. Teď už ale tohle číslo rozhodně nosit nebudu. Budu mít číslo 71, to je zase ročník narození mojí mámy. Teď je řada na ní.

Co říkáte na to, že si budete moct zahrát s legendami, jako jsou Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec?

Přijde mi to neuvěřitelné. Když jsem vyrůstal, tak jsem tyhle hráče sledoval. Teď si s nimi budu moct zahrát. Jsem opravdu šťastný, že tu můžu být a můžu se od nich učit. Budu se snažit s nimi hodně mluvit a odnést si z toho co nejvíc.

Během tréninku jsem si všiml, že jste se hodně bavil s Ondřejem Slováčkem. Znáte se z finské ligy, kde taky v uplynulém ročníku působil?

Ano, hráli jsme proti sobě. Bylo fajn vidět tady známou tvář.

Byl jste v minulosti v Česku, nebo jste tu poprvé?

Byl jsem v Česku několikrát. Hrál jsem tady třeba s národním týmem na Memoriálu Ivana Hlinky. Jinak jsem byl i v Praze nebo na Slovensku. V Kladně jsem ale poprvé.

Jaká je domluva se spoluhráči v Kladně? Dorozumíte se bez problémů?

Všichni hráči tu umí anglicky, takže není žádný problém. Trenér Vejvoda navíc mluví švédsky, což je perfektní.

Znal jste Otakara Vejvodu už dřív, než jste sem přišel?

Abych řekl pravdu, tak ne. Neslyšel jsem o něm. Je to ale hrozně milý člověk, hodně mi pomohl, když jsem přiletěl. Je to o hodně jednodušší, když tu máte někoho, kdo mluví taky švédsky.

V pátek odstartuje extraliga. Jak se na to těšíte?

Nemůžu se dočkat. Chci si zahrát před našimi fanoušky a užít si atmosféru, kterou tady vytvoří. Bude to super, doufám, že hned na začátek soutěže vybojujeme výhru.

