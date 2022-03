Hned zkraje druhé periody Chvátal v přesilovce srovnal, ale za další tři minuty si hosté vzali rovněž v početní výhodě vedení zpět. Jednogólový náskok si nesli gripeni do poslední třetiny, pak po třech minutách inkasovali a bylo podruhé vyrovnáno. Další branka do konce základní hrací doby nepadla. Rozhodující úder si schoval mělnický Nesládek až do prodloužení. Byla to jeho druhá trefa v zápase.

V semifinále Mělničtí vyzvou okresního rivala z Kralup, který si zajistil přes Kolín B postup do semifinále už v sobotu. První utkání se na soutoku odehraje ve středu od 19 hodin, kralupská odveta je na programu v sobotu.

Mělník - Čáslav 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Chvátal (Šípek, Štrombach), 43. Nesládek (Cafourek, Šubrt), 62. Nesládek – 20. Krpata (Vlach), 25. Navrátil (Bílek, Sladký). Vyloučení: 3:7, navíc Šípek (Mělník) a Navrátil (Čáslav) oba 5 + do konce. Využití: 1:1. Diváci: 410. Rozhodčí: Doubek - Čajan, Doskočil. Konečný stav série: 2:1, postoupil Mělník.

Mělník: Chábera (Šimáček) - Cicvárek, Prejza, Krejsa, Chvátal, Cafourek, Kapoun - Havel, Šubrt, Štrombach, Novotný, Stinka, Šípek, Litera, Šícha, Nesládek.