/VIDEO/ Druholigové Kralupy ve středeční předehrávce 26. kola těsně nestačily na vedoucí tým tabulky z Příbrami. Dvakrát přitom v utkání vedly a ještě v 55. minutě byly blízko alespoň bodu. Zásluhu na tom měla i nová devatenáctiletá akvizice v týmu Viktor Štípek, který se trefil hned ve svém prvním zápase mezi dospělými.

Viktor Štípek během své ostré premiéry A-mužstvu Kralup, vedoucí Příbrami dal dokonce gól. | Foto: Klára Palánová

V juniorce pražské Slavie patří ve svých devatenácti letech k nejproduktivnějším hráčům a táhne sešívané za kýženým postupem zpátky do extraligy. Druhá nejvyšší juniorská liga už mu je však v jeho třetí sezóně čím dál tím menší a tak si s kralupským klubem dohodl střídavé starty ve druhé lize proti zkušenějším borcům. Hned pro začátek na něj přitom vyšel zápas z nejtěžších, a to proti samotnému lídrovi tabulky z Příbrami.

„Šel jsem do zápasu hrozně nervózní,“ přiznal mladý útočník. Na jeho hře to však vůbec nebylo znát. Při hře s pukem působil sebevědomě a proti nejlepšímu týmu západní skupiny se nebál jít ani do odvážnějších individuálních akcí. Ve 25. minutě se pak za svůj výkon dočkal i odměny, když mu před brankoviště naservíroval puk Vojtěch Šilhavý. Štípek neodolal a poslal Kralupy do vedení 2:1. „Měl jsem z toho hroznou radost, dodalo mi to sebevědomí.“

Kralupy dlouho držely krok, lídr nováčka nakonec přetlačil i podruhé

Štípkovo premiérové představení si následně po zápase pochvaloval i trenér Martin Příhoda. „Viktor za mě podal velmi dobrý výkon. Je to velice dobrý hráč s velmi dobrým bruslením, překvapil mě i tím, jak dodržoval taktiku. Na to, že přišel z juniorské ligy ze Slavie se ve svém prvním zápase mezi dospělými předvedl velmi dobře.“

Sestřih utkání a ohlasy z kralupské kabiny:

Zdroj: Youtube

Přechod mezi druhou nejvyšší juniorskou ligou a třetí nejvyšší mužskou přitom není malý. „Je to úplně jiná rychlost, na ledě je mnohem méně času na všechno“ uznává Štípek. „Je to i silovější, hraje se úplně jinak takticky a zápas má úplně jinou atmosféru,“ dodává talentovaný útočník, jenž by se měl v kralupském dresu nadále objevovat v termínech, které se nebudou křížit s juniorskými zápasy Slavie.

V zápase Kralup s Příbramí však Štípková trefa mezi premiérami nebyla zcela ojedinělá. Kromě toho, že první gól sezóny zapsali příbramští útočníci Jaroslav Chlouba a Samuel Duchan, se vůbec poprvé ve druhé lize trefil i o něco zkušenější kralupský obránce a kapitán týmu Martin David, který si v Kralupech ve svých jednatřiceti letech kroutí už šestou sezonu. Ten už svůj zápis bral s humorem.

Mstitel Tadeáš Pejchal: Nechtěl jsem dopustit, aby nás porazili a ještě zmlátili

„Můj průměr jedné branky na sezony je tímto splněn,“ okomentoval s trochou nadsázky svůj počin, načež ale zvážnil. „První gól samozřejmě potěší, ale bohužel to na výhru nestačilo. Musíme se teď připravit na sobotu, předvést poctivý výkon a hlavně konečně bodovat,“ dodal s odkazem na blížící se důležitý zápas v Mostě, kde se jeho tým již tuto sobotu 18. listopadu od 15 hodin utká s domácími Lvy.

Nejbližší domácí zápas pak Kralupy čeká až v sobotu 25. listopadu, kdy od 18 hodin hostí jihočeský Písek.