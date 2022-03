Po zásahu vodou se ale nakonec vše dalo opět do pořádku a stadion, který je ve vlastnictví města, může dodnes fungovat. Využívají ho hráči místního hokejového oddílu TJ Tatran Sedlčany. Jak ti nastupující za A tým v krajské soutěži, tak mládežníci v kategoriích starších žáků, mladších žáků a přípravky. Kromě nich pak na zimák docházejí také školy a různé hobby týmy.

„Tím, co stadion hlavně živí, je ale celoroční turnaj O pohár starosty města. Teď probíhá sedmnáctý ročník,“ popisuje chloubu zimáku Kadleček. Turnaj amatérských týmů se v Sedlčanech hraje od roku 2004, první ročníky se tedy hrály ještě pod širým nebem. V této sezoně do něj zasáhlo hned 24 týmů. Pro zajímavost můžeme zmínit ty nejlepší z nich. Ve skupině A vede HC Rebel Sázava, ve skupině B jsou pak na špici HC Kňovice.

Putování po zimácích: Pod širé nebe do Dobříše jezdily i hvězdy extraligy

Hokejové týmy i zájemci z řad veřejnosti mají na stadionu k dispozici osm kabin, část z nich ale využívají primárně domácí sedlčanské celky. „Uživilo by se jich tu až patnáct. Já vždycky říkám, že zimák se vyznačuje počtem kabin,“ komentuje vedoucí stadionu.

Podle něj už začíná zastarávat také chladící technologie, která by si zasloužila renovaci, a potřeba by byla i nová rolba. „Ideální nejsou ani mantinely, ale pořád stačí na to, co se tady hraje,“ doplňuje. Tím, co se naopak rekonstrukce už dočkalo, je osvětlení v hale.

V současné chvíli už se stadion, na jehož tribunu se vejde až 330 diváků, chystá na každoroční odstávku. Ledová plocha je totiž v provozu jen od půlky srpna do konce března. „Celoročně by se tu led neuživil,“ vysvětluje Kadleček a dodává, že odstávka se využívá k pravidelné údržbě.

Putování po zimácích: Říčanská aréna má nového partnera a chystá změny

I díky ní se na stadionu snaží dosáhnout co největší úspory energií. K tomu pomáhá také opětovné využívání vody z jámy, která je pomocí zbytkového tepla ohřívána a přesouvána zpátky do rolby. „Řekl bych, že jsme jeden z úspornějších stadionů. Úspora je ale vždycky hlavně v lidech,“ říká Kadleček.

Místní ledová plocha, která je chlazena na potřebnou teplotu pomocí čpavku, přivítala v minulosti i velmi zajímavé tváře. Před mistrovstvím světa v roce 2015 se tu točil reklamní spot na tuto událost a po ledě se proháněli reprezentanti Jakub Klepiš a Petr Čáslava. „Hobby hokej sem jezdí hrát taky legendární brankář Dominik Hašek,“ doplňuje vedoucí stadionu.

Co se týče dalších možností zimáku, v horním patře se nachází restaurace, kterou město pronajímá provozovateli. Otevřena bývá hlavně během zápasů Poháru nebo při utkáních místního celku. Samotný zimák se pak nachází v blízkosti dalších sportovišť. Na dohled od něj jsou tenisové kurty a za potokem se nachází fotbalové hřiště.

Putování po zimácích: V Rakovníku by potřebovali rekonstrukci střechy i šaten