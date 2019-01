Kladno /ROZHOVOR/ – Kladenský zimní stadion už navštívila pěkná řádka hokejových osobností. A při středečním utkání s Benátkami se rozšířila o další zajímavé jméno – na svého bratra se přijel podívat slavnější z bratrské dvojice Kanaďanů – Riley Nash, jinak hájící barvy Columbusu v NHL.

Útočník Columbusu Riley Nash při návštěvě kladenského stadionu. | Foto: Martin Víborčík

Rodáka z malé vesnice Consort v kanadské Albertě si v prvním kole draftu 2007 vybral Edmonton. Za něj si ale nikdy nezahrál. Kanadský tým ho totiž vyměnil za Slováka Marinčina do Caroliny. Právě v Carolině se potkal mimo jiné s kladenským odchovancem Jiřím Tlustým. Po odchodu z Caroliny si Nash vyzkoušel i dres Bostonu, kde si oblíbil Davida Pastrňáka.



Před letošní sezonou se přesunul do Columbusu, kde se mu však bodově nedaří – ve 47 zápasech si připsal pouze 6 bodů za 1 gól a 5 přihrávek. Pro srovnání – o branku více má na kontě i český mladík Lukáš Sedlák, Nashův spoluhráč z Columbusu. I starší brácha, obránce Brendon Nash, je v dresu Kladna úspěšnější, zaznamenal 6 přesných zásahů.



Při pohledu na celkové statistiky ale na tom brzy třicetiletý útočník není nikterak zle. V kanadsko-americké NHL si připsal již přes 450 utkání a pouze 2 body mu chybějí do mety 150 bodů.



Jak se to seběhlo, že jste mohl do Kladna přiletět uprostřed sezony NHL?

V NHL se to v posledních letech dělá tak, že okolo All-Star zápasů máme takzvaný „bye week“. To znamená, že máme pět dní volno a potom začíná All-Star Game. Potom zase začínáme hrát a druhá polovina ligy má svůj „bye week“. Liga tedy nemá vyloženě přestávku, každý hráč ale dostane pár dnů volna.



Jak se vám v Kladně líbí?

Jsme tu zatím jen tři dny, ale musím říct, že je to tu úžasné. Je to vlastně vůbec poprvé, co jsem v Evropě, takže jsem vůbec nevěděl, co od toho očekávat. Včera jsme se byli například podívat v Praze, potom jsme zašli na večeři a dnes jsme se byli podívat po obchodech. Chceme se prostě podívat, jak vypadá život v Česku. Zpátky odlétáme v sobotu ráno.



Co jste říkal na Prahu?

Moc se mi tam líbilo! Je tam spousta památek. Celkem mi to připomínalo Boston. Těmi dlážděnými ulicemi, cihlovými domy a také tím, že tam není moc velký provoz. Je to vážně moc hezké a čisté město. A to dobré pivo! (smích)



Mluvíme spolu po první třetině zápasu Kladna proti Benátkám. Jak byste ji hodnotil?

Bylo to dobré. Jsou tu opravdu úžasní fanoušci! Seděli jsme sice až na druhé straně stadionu, ale mohli jsme sledovat, jak se baví. V Americe diváci při sportovních zápasech většinou jen sedí a koukají. Tady je to ale spíš jako na evropském fotbale, kde všichni křičí a hlasitě fandí. Je tu opravdu dobrá atmosféra!

Jaké to je vidět znovu hrát bratra Brendona?

Neviděl jsem ho hrát už asi osm nebo deset let. Naposledy to vlastně bylo asi ještě v době, kdy jsme hráli spolu. Je to pro mne zase trochu jiné. Jsem zvyklý na to, že si před zápasem zdřímnu. Pak jdu na led a všichni sledují nás. Teď je to ale obráceně. Jsem rád, že se daří Brendonovi i celému týmu. Momentálně jsou druzí nebo třetí. Když máte v týmu Jágra, tak na tom snad nemůžete být špatně.



Brendon je hodně ofenzivní bek. Nedáváte mu třeba jako útočník nějaké rady?

Zatím jsem viděl jen jednu třetinu. Musel bych se dívat daleko pozorněji, abych mu mohl skutečně dobře poradit. Navíc nevím, co po něm požadují trenéři. Vypadá to ale, že je tu velmi dobrý tým! Útočníci si dobře přihrávají, líbil se mi například ten mladý kluk s číslem 55 (pozn. red.: Šimon Jelínek), který dal gól. Umí dobře rozdávat puky a najít si to správné místo. Brendonovi ale nevím, co bych poradil. Je starší než já, takže obvykle dává spíš on rady mně.



Brendon říkal, že Jaromír Jágr je legenda i pro lidi v Americe. Potkali jste se?

Nikdy jsem s ním nemluvil. Hrál jsem proti němu desetkrát nebo dvanáctkrát, ale bohužel jsem nikdy neměl příležitost se s ním potkat. Je to škoda, vypadá totiž jako milý člověk. Hrál jsem ale například s Jiřím Tlustým, který je z Kladna. S ním jsme dobří kamarádi a vyrazíme spolu na večeři. Když jsme spolu hráli v Carolině, tak jsme spolu trávili spoustu času. Je to super kluk.



V Česku jste strávil pár dní, možná už tedy teď můžete říct, jestli byste se do Kladna někdy rád vrátil…

Doufám, že to bude až za dlouho a že v NHL ještě nějakou dobu vydržím. Je ale pravda, že bych v budoucnu v Evropě rád žil – ať už v Česku, ve Švýcarsku nebo někde jinde. Třeba se tu s Brendonem jednou sejdeme jako spoluhráči (smích).



Jan ŠEJHL