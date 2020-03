Tam by je v poslední době dost lidí rádo vidělo. Zejména Jaromír Jágr je solí v jejich očích. Už nehájí barvy národního týmu, a tak jim vadí jeho návštěva Číny, jeho kontakty s předsedou vlády Andrejem Babišem, pokus o uzavření extraligy a teď navíc boleslavská ikona Radim Vrbata vznesla tiché zadoufání, že konečně někdo (hlavně rozhodčí) začne sledovat Jágrovy neustálé fauly. A bude jemu i dalším kladenským veteránům měřit stejným metrem.

Kladno se tím nechce nechat rozhodit, má jiné starosti než šéfa Boleslavi. "Ale už je toho o Kladně trochu moc," otráveně konstatoval jeden z koučů David Čermák. Na mysli neměl jen Vrbatu, ale také litvínovského brankáře Jaroslava Januse, jehož výrok: "Přesně jsem věděl, že ten zápas vyhraje Kladno," popudil nejen Rytíře, ale hlavně Boleslav, která nehrála v Kladně zdaleka tak špatně jako Litvínov v Olomouci…

Z různých výroků si uděláte obrázek o houstnoucí atmosféře sami. Vše graduje do koncovky, která bude zvedat lidi ze sedadel na stadionu i doma z gauče u televize.

„Bude to jako ruská ruleta,“ ucedil kladenský útočník Ladislav Zikmund.

Prototyp rváče, jemuž takový zápas může vyhovovat. A jakého Kladno, které historicky rozhodující zápasy o všechno zvládá málokdy, nutně potřebuje.

K měnění historie má ale i jiné dobře nabité patrony: v sestavě tři Kanaďany, kteří už ze své podstaty mají sebevědomí vždy dostatečně vysoko. V čele s velkým sniperem Brady Austinem, nově rekordmanem v počtu vstřelených gólů obránci. K tomu zkušeného Petra Vampolu a hlavně: Jaromíra Jágra. Tým k němu nesmí vzhlížet jako ke spasiteli, ale nejlepší hráč české historie se jím klidně stát může – vzpomeňte na loňské rozhodující zápasy v baráži a jeho čtyřgólový koncert ve zlomovém mači v Českých Budějovicích.

Nicméně i Litvínov má ostře naládováno. V zádech má bilanci vzájemných zápasů, všechny tři v sezoně vyhrál, v baráži před dvěma lety uspěl také třikrát – Kladno jen jednou. Má skvělou ofenzivu vedenou tahouny Jarůškem, Mahbodem a šikuly Lukešem a Hüblem. Obranu neskutečně vyztužil z Plzně získaný Moravčík (byť poslední zápas nehrál kvůli zranění), v bráně je už zmíněný pevný a zkušený Janus. Zatímco Kladno musí při zranění Godly a Cikánka sázet až na (nečekaně dobrou) trojku – Adama Brízgalu.

„Litvínov je pořád favorit. Hraje doma, navíc nás třikrát porazil. Nám samozřejmě poslední tři zápasy pomohly, pořád ale myslím, že je Litvínov velký favorit,“ prohlásil před utkáním David Čermák a pojmenoval i důvody, proč Litvínov zatím Kladno přehrával. „Mají brejkové mužstvo, které hraje dobře ve středním pásmu. My proti nim ztráceli puky a pouštěli jsme je do brejků. Litvínov má šikovné hráče, kteří umí tyto situace řešit. To nám nevyhovovalo,“ říká Čermák.

Sestoupit však nakonec mohou také Pardubice. To když Kladno vyhraje v prodloužení a Východočeši prohrají na Kometě. Sázkové kanceláře dokonce ve čtvrtek hlásily, že tipéři právě na tuhle variantu sázejí nejvíc!

Na druhou stranu Kometa už hraje jen o čest před vlastními diváky, kteří ji po prohře s Kladnem vypískali. Což podruhé její hráči chtít nebudou.

I to nakonec může stát extraligu Pardubice, které už dlouhou dobu chodí se džbánem pro vodu. Utrhne se ucho jim, nebo džbán spadne na tvrdou dlažbu jednomu z dvojice Litvínov – Kladno?

Uvidí se v pátek večer, zápasy totiž shodně začínají v 18:00. Litvínovský přenáší přímým přenosem O2 TV.

Jako před osmnácti lety?

Už jednou se v posledním kole praly o záchranu Kladno a Litvínov. V sezoně 2001/02 Kladenští smazali velké bodové manko a stačilo jim doma na závěr chemiky porazit. Z drtivého tlaku dali jediný gól Krulišem a hostující Kroupa ve třetí třetině vyrovnal a při power-play Kladno dal vítěznou branku Kubinčák. Kladno tehdy nezvládlo ani baráž s Libercem a spadlo.