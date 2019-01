Mělník - Na konci března už většina hokejových soutěží vrcholí. Najde se ovšem jedna, která teprve zvedne oponu. Zimní stadion po roce podruhé ožije Mělnickou rybníkovou ligou. Pořadatelé už odhalili hlavní letošní novinky.

Premiérový ročník Mělnické rybníkové ligy vyhrál tým startující v barvách domácího HC Junior. | Foto: MRL

Zmenšené hřiště i branky, zkrácená hrací doba (dvakrát 25 minut hrubého času), čtyři hráči na každé straně, žádný gólman, ani povinná hokejová výstroj, a tomu uzpůsobená pravidla.

Základní atributy takzvaného rybníkového hokeje zůstanou i pro letošek zachovány. Po zkušenostech z loňské premiéry se ovšem hlavní organizátor Jiří Krejsa rozhodl rozdělit účastníky na dvě kategorie.

Hobby je určená pro úplné začátečníky, kteří hokej nehráli organizovaně, případně s ním skončili v přípravce. Bývalí hokejisté (nejvýš po druhou ligu – a ti minimálně po pěti letech) patří spolu s účastníky rekreačních soutěží do kategorie elite.

„Podařilo se mi sehnat partnera soutěže, takže pro vítěze každé kategorie bude připravený padesátilitrový sud piva,“ přidává další jistě vítanou novinku Jiří Krejsa.

Soutěž se bude hrát dvoukolově každý s každým. O konečném pořadí na prvních čtyřech místech rozhodnou zápasy finálového večera. Souboje o třetí místo a finále v každé kategorii zpestří soutěže v tvrdosti a přesnosti střelby.

Do soutěže, která se odehraje od 24. března do 25. května, pořadatelé počítají s účasti osmi týmů v každé kategorii. Každý z účastníků musí kalkulovat s náklady ve výši 1000 korun na jeden zápas. Další podrobnosti ZDE.

Přihlásit se lze do konce února na telefonu 775 669 889, nebo na pohary@velkepohary.cz. Šanci zahrát si mají i ti, co nedají dohromady celý tým. Jiří Krejsa z nich následně poskládá výběr do kategorie hobby. Půjdete do toho?