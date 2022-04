„Základní je zařídit ubytování pro hráče, jídlo a dopravu. Netýká se to ale jenom mužstva, musí se to zařídit i pro lidi z vedení klubu,“ vysvětluje vedoucí kladenského mužstva Václav Blažek, který za léta svého působení u Rytířů získal cenné kontakty.

„Každou sezonu si schovávám kontakty na místa, kde jsme byli. Mám to tedy připravené a mám schované i faktury, ze kterých pak vím, co jsme kde měli k jídlu od snídaně až po večeři. Podle toho pak konzultuju s trenéry a fyzioterapeutem, jestli budeme jídelníček upravovat nebo ne,“ prozrazuje.

Letos ale kladenští hokejisté museli opustit známé prostředí hotelu, ve kterém bydleli při loňském úspěšném tažení baráží. „Tam, kde jsme byli loni, jsou ubytovaní památkáři, kteří tu mají sjezd. Jsme tedy v hotelu, kde jsme byli, když jsme tu hráli první baráž. Byl to druhý hotel, na který jsem se obrátil,“ říká Blažek, který si prostředí letošního ubytování pochvaluje.

„Hotely, do kterých jezdíme, mají se sportovními týmy už zkušenosti. Rovnou nabízejí, jestli budeme potřebovat větší pokoj pro maséry a fyzioterapeuty. Na každém hotelu nám nabízejí i salonky, kde můžou trenéři dělat mítinky s hráči,“ vysvětluje.

„Na hotelu už se teď nepřipravuje prakticky nic. Regenerace je dělaná tím stylem, že se klukům dávají tlakové kalhoty, které mají přímo u sebe na pokoji. Masáží je už dneska strašně málo. Maximálně někoho namasíruju na zimáku, kde máme zázemí připravené. Na hotelu už mají všichni klid. Všichni toho mají psychicky dost, takže si chtějí hlavně odpočinout,“ doplňuje klubový masér Vladimír Malý, který během zápasů pomáhá i týmovým kustodům.

„Pro nás se venku nic nemění, je to stejné, jako když hrajeme doma. Vždycky jdeme do kabiny o dvě hodiny dříve a všechno tady připravíme, aby to kluci měli nachystané. Vždycky je to domluvené se soupeřem, navzájem si vyhovujeme. Je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku,“ popisuje kustod Jiří Jelínek.

„Na hotelu přichází práce hlavně pro kondičního trenéra a fyzioterapeuta. Tam my tolik práce nemáme. Stravu a další věci si řeší oni, my máme pohodu,“ doplňuje. Hlavní práce ho vždycky čeká až na stadionu. Je potřeba vyprat prádlo, připravit pití, pověsit dresy na místa hráčů a udělat další drobnosti.

„Během rozbruslení a zápasu pak řešíme hlavně brusle. Broušení a výměny nožů. Jinak mají hráči všechno připravené a ani moc neotravují. Je tady jeden expert, který si pořád stěžuje, ale nebudu jmenovat,“ říká Jelínek se smíchem.

Hráči tedy mají i v Jihlavě připravený veškerý komfort, který potřebují, aby se mohli soustředit jen na hokej. Před dvojzápasem odcestovali na Vysočinu už s jednodenním předstihem a přímo na soupeřově ledě absolvovali i ranní rozbruslení před oběma utkáními.

„Po obědě máme vždycky poradu na hotelu a pak už to probíhá jako běžný zápasový den. Já osobně se snažím před zápasem trochu prospat. Když usnu, snažím se spát klidně třeba dvě hodiny,“ prozrazuje útočník Ladislav Zikmund.

„Na pokoji jsem s mojí jistotou Martinem Keharem, který je bezproblémový a hodně tolerantní. Teď jsem měl puštěný film, zapomněl jsem to vypnout a ráno mi vyčítal, že to tam hučelo celou noc. Spíš to má on těžké se mnou,“ prozrazuje s úsměvem.

Jestli předzápasový servis a pohoda pomůžou Rytířům ke třetímu barážovému vítězství se ukáže už v pátek od 17:30.