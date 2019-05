Áčko, které po dvou sezonách spadlo z krajské ligy, povede v soutěži staronový trenér. Na střídačku se vrací zakladatel klubu, zkušený extraligový hráč Martin Chabada. „Střídám Jakuba Mrázka, který byl jmenován svazovým trenérem a nahradí mě i v pozici šéftrenéra. S růstem klubu musí růst trenéři, nemůže to stát na jednom člověku,“ řekl Martin Chabada, podle kterého dochází také k pravidelné rotaci trenérů u dětí.

„Každý trenér má svůj rukopis a může dětem poskytnout něco jiného, nového, proto se snažíme, aby se trenéři u ročníků střídali. Na trénincích jsou samozřejmě přítomni všichni,“ doplnil. Jan Horevaj tak bude mít pod palcem hráče ročníku 2008, nově jmenovaný šéftrenér Jakub Mrázek 2009, Petr Znamenáček 2010 a 2011 a Michal Pařík 2012 a 2013.

Profily trenérů HC Buldoci Neratovice

Martin Chabada (A-tým, ročník 2006 a 2007): Bývalý úspěšný reprezentant, trojnásobný mistr extraligy, kapitán Sparty Praha, hrál nejvyšší soutěž ve Švédsku za tým Lulea, KHL za Lev Poprad nebo švýcarský EHC Biel. Po konci aktivní kariéry v roce 2013 založil hokejový klub HC Buldoci Neratovice.

Jan Horevaj (ročník 2008): S hokejem začínal v Neratovicích, krátce působil v Mělníku a pak přestoupil do Sparty, kde působil až do první ligy juniorů, později hrál za Hvězdu Praha druhou ligu mužů.

Jakub Mrázek (šéftrenér a ročník 2009): S hokejem začínal v Neratovicích, ve třinácti odešel do Liberce, kde byl dva roky kapitánem juniorky, později hrál první ligu za Benátky, než se rozhodl vrátit k Buldokům a věnovat se trenérské kariéře.

Petr Znamenáček (ročníky 2010 a 2011): S hokejem začínal na Spartě, kde hrál až do juniorky. Na vojně hrál druhou ligu v Kralupech a hned poté začal trénovat na Spartě. Byl postupně trenérem u všech mládežnických věkových kategorií, trénoval mimo jiné hráče jako Patrik Štefan, Michal Sivek nebo Martin Podlešák (NHL). Ze Sparty odešel na pozici šéftrenéra do Nymburka a odtud do Mělníka. V roce 2016 se stal trenérem Buldoků. „Jako trenér si nejvíce cením nejen toho, že jsem trénoval hráče, kteří hráli vrcholově, ale mnohem důležitější pro mě je, že jsem k hokeji přivedl mnoho dalších, kteří u něj zůstali a působí jako trenéři, kustodi, rozhodčí nebo studují sportovní management.”

Michal Pařík (ročníky 2012 a 2013): S hokejem začínal v Neratovicích, odkud šel do Kralup a přes pražské Letňany se vrátil zpět do Neratovic.

(dv)