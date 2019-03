Čím si vysvětlujete, že sezona končí sestupem?

Celou sezonu nás provázala zranění a kádr nebyl po kupě snad ani jeden zápas. Soutěž dostala zrušením juniorek úplně jinou úroveň než loni. My na ni v této chvíli dostatečnou kvalitu nemáme. Naši kluci to hrají srdcem, ale dovednosti chybějí.

Jak se to projevovalo v zápasech?

Ve spoustě z nich jsme sice nebyli horší, ba naopak, ale inkasovali jsme po stále se opakujících chybách.

Budete o patro níž uvažovat o rychlém návratu zpět?

Budeme se snažit doplnit a stabilizovat kádr. Uvidíme, co nám po sezoně řeknou starší hráči, jak si odpočinou, jestli budou mít chuť pokračovat. Každý má rodinu. Hrají to na bázi legrace a hobby.

Doplnění kádru na této úrovni asi není jednoduché, že?

Určitě na něj nemáme takové finanční prostředky jako jiné kluby – třeba Čáslav nebo Poděbrady, které si dokáží stáhnout třeba i hráče extraligového formátu. Takového sponzora nemáme. Musíme si počkat na vlastní odchovance, kterým je v tuhle chvíli nějakých dvanáct let.

Cílem pro příští sezonu tedy nebude postup?

Pokusíme se hrát špičku a pozlobit třeba v baráži. A když se zadaří, tak jít zase nahoru. Uvidíme, kdo se namočí příští rok. Ale je to o tom, koho se nám podaří ulovit, a nemyslím jen hráče, ale hokejisty – s charakterem, docházkou a sebeobětováním pro mančaft.

Jak změnily nepříznivé výsledky divácký boom, kterého jste si užívali při postupu a po něm?

Výsledky toto samozřejmě vždy ovlivní. Když se daří, chodí více lidí. Pokud ne, zájem opadá. Myslím, že jsme si to trochu zavinili i sami některými zápasy, které jsme neodehráli naplno. Diváci odpustí i prohru, pokud vidí, že člověk nechá na ledě všechno. To jsme ve spoustě zápasů dokázali třeba jen třetinu, ale ne celých šedesát minut. Lidi to odradí, zvlášť když se to stane třeba každý druhý zápas. To mrzí i fanouška.

Šlo podle vás sestup odvrátit ještě v baráži, nebo už Kolín B a Kutná Hora nedaly šanci?

Nemyslím si, že by soupeři byli až tolik silní, byli hratelní. Ale my prostě nemáme tak široký kádr, abychom oželeli dva tři klíčové hráče. Stojí to na pár lidech. Sešla se nám nějaká další zranění.

Našel byste na sezoně nějaké pozitivum?

U áčka se jich příliš najít nedá. Ukázaly se některé věci, které nás zlobily delší dobu, jako disciplína při zápasech. Pokud máte v týmu posily z národní ligy, dokáží to potrestat. My hráče takových kvalit nemáme. S výjimkou Kuby Mrázka, ten přišel z Liberce, a snad ještě Jana Horevaje, nemá nikdo s vyššími soutěžemi zkušenosti. Na druhou stranu kluci hodí, snaží se, ale v současné době je to málo. Pozitivum je, že parta zůstává pohromadě.

Od začátku roku už nejste v roli hlavního trenéra áčka. Jak vnímáte tuto změnu?

Stále se u týmu motám. I když nejsem přímo na střídačce, tak to sleduji. O to více mrzí věci, které se dějí – že jsme schopní vést půl zápasu a po zbytečných chybách zase prohrát. Chtěli bychom hrát líbezný hokej, ale prostě to nejde. Hlavním cílem pro příští sezonu tak musí být doplnění kádru.

Trenérem zůstane Jakub Mrázek?

Zatím to má do konce sezony. I nad tím si musíme sednout. Po zranění, kdy měl z Vlašimi prasklou čelist, se vrátí na led. I proto vlastně trénoval, že nemohl hrát, ale chtěl být nablízku. Má klukům co říct, ale myslím, že do další sezony budeme hledat rozumného nástupce se zkušenostmi.

Baráž o krajskou ligu

5. kolo: Neratovice – Sedlčany 6:1, Kutná Hora – Kolín B 2:1, 6. kolo: Kolín B – Neratovice 7:4, Sedlčany – Kutná Hora 4:3 SN.

Konečné pořadí:

1. Kolín B 6 4 1 0 1 33:11 14

2. Kutná Hora 6 4 0 2 0 23:12 14

3. Neratovice 6 1 0 1 4 18:27 4

4. Sedlčany 6 0 2 0 4 13:37 4