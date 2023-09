/VIDEO/ Hokejové Kralupy mají za sebou nabitý zápasový týden, když v sedmi dnech vyzvaly tři druholigové soupeře. Po přesvědčivé výhře 12:1 nad Řisuty si odvezly prohru 2:4 z Ústí nad Labem, načež padly 5:8 doma s Mostem.

Hokejisté Kralup prohráli přípravné utkání v Ústí nad Labem 2:4 | Foto: Klára Palánová

Po přesvědčivém dvanáctigólovém vítězství nad Řisuty trenérská dvojice Martin Příhoda a Jan Boháček otestovala své svěřence i proti mužstvům z vyšších pater tabulky. Nejprve Kralupští v úterý večer zavítali do Ústí nad Labem, kde se na velkém ledě asi nejlépe cítil hrdina nájezdové loterie třetího čtvrtfinálového zápasu Kralup se Slaným Pavel Husarik, který si na severu Čech připsal dva body.

„Je tady lepší led a větší hřiště. Nám, co bruslíme hodně a v obloukách, tohleto sedí. S Kellym a Bézou se navíc hrálo výborně,“ pochválil si navíc Husarik spolupráci s Michalem Bezouškou a Adamem Kellersteinem, které mu trenéři pro zápas v Ústí naordinovali na křídla.

Kanonáda. Kralupy v přípravě na druhou ligu roznesly Řisuty dvanácti góly

Právě prvnímu jmenovanému Husarik oplatil gólovou přihrávku z 18. minuty, kdy ho Bezouška uvolnil do úspěšného gólového brejku, načež v minutě 54. Bezoušku našel pro změnu Husarik před odkrytou klecí. Byly to však jediné dvě kralupské branky, které na čtyři domácí od mužstva kouče Vladimíra Růžičky nestačily.

Sestřih utkání v Ústí:

Zdroj: Youtube

„Dneska to bylo vyrovnané, jen jsme trochu zaspali první třetinu,“ hodnotil zápas Pavel Husarik. „Pro nás to bylo těžké, zatímco Řisuty přijeli v poloviční sestavě, Ústí vytáhlo za mě už docela dobrou sestavu a nevěděli jsme úplně, co od toho čekat. Tak jsme na ně chvíli koukali a to asi rozhodlo. Pak už si ale myslím, že to stálo za to, hráli jsme docela dobrý hokej a ve třetí třetině už jsme byli relativně vyrovnaný tým, ne-li lepší.“

Právě Husarik byl poté jedním z těch, kdo chyběl v domácím zápase s Mostem o dva dny později, kdy chtěli kralupští trenéři otestovat další hráče ze široké sestavy.

Extraligová posila Kralup! Kehar by s nováčkem rád do play-off, těší se na kotel

Zápas s Mosteckými Lvy domácí ale i bez čtyřiadvacetiletého útočníka nezačali špatně. Když po rychlém průjezdu předložil Tomáš Soukup před bránu Kryštofu Bouřilovi a ten ho procedil za brankovou čáru, měli jít dokonce i velice rychle do vedení. Rozhodčí ovšem branku pro úmyslné kopnutí neuznal. Kontrolu nad zápasem poté začali přebírat Mostečtí, kteří si po dvou tříbrankových třetinách do závěrečné dvacetiminutovky přenesli vedení 6:1.

Jedinou trefu domácích v úvodních 40 minutách zařídil po průjezdu celým hřištěm Michal Bezouška, který tak navázal na formu z Ústí, ze čtyř mosteckých hráčů si udělal doslova kužely a na závěr akce bekhendovým blafákem „vykoupal“ i mosteckého brankáře.

Sestřih utkání s Mostem:

Zdroj: Youtube

Jako jeden z důvodů pro Kralupy nepříznivého vývoje viděl trenér Příhoda mimo jiné nesehranost stále budovaného druholigového týmu, v jehož sestavě potřebuje protočit a vyzkoušet celkem 31 hráčů. „Mostečtí kluci spolu hrají už asi pět let ve stejným složení, dávali si to z hole na hůl, byla to lekce z hokejovosti. Musíme se z toho poučit, aby to bylo už příští týden lepší.“

Další z příčin pak byla jistě i vlna zranění, která od první třetiny postupně eliminovala celou údernou útočnou formaci Zídek – Šilhavý – Pejchal. Ani jedna ze tří uvedených předsezónních posil zápas nedohrála. Zbytek týmu se však s osudem utkání nakonec popral statečně a po brankách Davida Chládka, Kryštofa Bouřila a dvou zářezech mladého Jonáše Marka se nakonec skóre zastavilo na stavu 5:8 z pohledu domácích.

„Vidím pozitivně, že to kluci nezabalili a tahali až do konce. Někteří předvedli i velice dobré výkony,“ ocenil výkon svých svěřenců po utkání Martin Příhoda.

Další utkání čeká druholigové Kralupy v pátek 8. září, kdy odvetou s Řisuty vstoupí do druhé poloviny zápasové fáze přípravy. V té době už kralupský realizační tým pravděpodobně bude mít jasno o podobě kádru pro druhou ligu, o které by měla výrazně napovědět právě sestava na páteční utkání.