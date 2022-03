Čáslavští si postup do play off vybojovali v předkole. Po soubojích s Vlašimí si jejich trenér pochvaloval slušnou formu, týmu se dařilo i střelecky. Tentokrát ale přišel tvrdý náraz.

Na první gól si domácí počkali do 14. minuty, hned za minutu přidali druhou trefu a narostla jim křídla. To potvrdili v úvodní třetině ještě jednou. Po dvou brankách pak přidali Mělničtí i ve zbylých dvou periodách. K neudržení byl především nejproduktivnější hráč Junioru v základní části. Tomáš Havel se blýskl hattrickem a dvěma asistencemi.

„Začali jsme nervózně a chvilku trvalo, než jsme se dostali do zápasového tempa,“ přiznal po utkání jinak na výsost spokojený trenér Libor Stinka. Za základ k úspěšnému výsledku považoval především zvládnuté pětiminutové oslabení při vyloučení Jana Verneka. „Kluci to výborně odbránili. Po přesilovce jsme šli do vedení, od té doby jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě vedeme,“ dodal Libor Stinka.

Odveta v Čáslavi je na programu v sobotu od 17 hodin.

Mělník – Čáslav 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Nesládek (Šípek), 15. Havel (Cafourek, Šubrt), 20. Havel (Kapoun, Macek), 23. Havel (Kapoun), 35. Šubrt (Havel), 56. Štrombach (Chvátal), 58. Šubrt (Havel). Vyloučení: 4:10, navíc Vernek (Mělník) TH, Janata (Čáslav) 10 min. a za faul Murase (Čáslav) bylo nařízeno trestné střílení (neproměněno). Využití: 2:0. Rozhodčí: Hrčka - Vlasjuk, Doskočil. Diváci: 470.

Mělník: Chábera (Šimáček) - Cicvárek, Prejza, Krejsa, Chvátal, Nesládek, Cafourek, Kapoun - Macek, Stinka, Štrombach, Šípek, Šubrt, Litera, Richtr, Novotný, Vernek, Havel, Šícha.

Čáslav: Novák (od 35. M. Svoboda) - Šlejtr, Bílek, Janata, L. Svoboda, Krpata, Borovanský, Sladký, Vlach, Rytnauer, Muras, Pipek, Ježek, Blažek, Navrátil, Grauer, Barbora.

