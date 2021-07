Někdejší brankář Dallasu Landon Bow, obránce Tampy Jake Dotchin, další beci Kyle Wood (naposledy Frankfurt), z dánského Aalborgu Cody Donaghey a loni útočník Innsbrucku Daniel Ciampini, o těchto jménech fanoušci i Deník spekulují celé jaro. Vypadá to, že trefy byly přesné.

Zbývají dvě poslední. Tou první bude podle siluety z mapky Rytířů pravý útočník Danny Kristo (31 let). Slušně hrával na farmách, kde dával kolem 25 gólů za sezonu, naopak v elitních evropských ligách tolik úspěšný nebyl. Zkoušel lotyšskou Rigu a čínský Kunlun v KHL, švýcarský Rapperrsvill, nebo Brynäs ve Švédsku. Naposledy pak hájil německý Augsburg, kde loni hrál s ex-kladenským Davidem Stielerem, ten možná dal vedení Rytířů nějaké info.

A kdo bude poslední posilou? Ta už bude z Česka, cizinců je v české extralize povoleno jen šest. Může to být druhý gólman, ale asi ne. Spíše ještě jeden prověřený rozdílový hráč do prvních dvou útoků. Zdá se, že typově by se hodil z Hradce propuštěný Vladimír Růžička ml., který je střelcem a Rytíři právě kanonýra budou potřebovat. Teoreticky by to mohl být po návratu z NHL Michael Frolík, jenže ten podle některých pramenů zamíří do Švýcarska. Nebo se mluví o Jakubu Strnadovi, jenže tady by muselo Kladno vyplatit zpátky Mladé Boleslavi tabulkový (více než) milion, který za něj před rokem dostalo. A protože bývalý kapitán Rytířů je zaškatulkován spíše na pozici třetího až čtvrtého centra, pravděpodobnost jeho návratu je malá.

Vypadá to mnohem spíš právě na zmíněného Růžičku, který dříve úspěšně hrával za Chomutov. Právě tam by Rytíři měli být v příští sezoně v azylu kvůli rekonstrukci městského zimního stadionu.