Kralupští vyrukovali na jednoho z tradičních favoritů soutěže v bráně s ex-mělnickým Jiřím Škubalem, který v polovině úvodního duelu v Rakovníku střídal za stavu 0:4 Exnera.

Proti Černošicím vyšel jeho spoluhráčům nástup do úvodních dvou třetin. Na Verbíkovo vedení ještě hosté odpověděli, v úvodních čtyřech minutách druhé části si ale tým okolo kapitána Kaprála vytvořil třígólovou smrští nakonec rozhodující náskok (po vzoru svého předešlého přemožitele). Hosté se zvládli přiblížit maximálně na rozdíl dvou gólů, z dolního Povltaví tak odjeli po deseti letech s prázdnou.

„Z naší strany to dneska bylo dobré utkání,“ hodnotil trenér vítězů Dušan Sikela pro portál Hokejové Kralupy. „Obzvlášť hra dopředu byla výborná. V první třetině jsme soupeře téměř k ničemu nepustili a takhle by to přesně mělo vypadat. Asi nejde celý zápas vydržet bez chyb dozadu, ale v obranné činnosti máme ještě okýnka, které musíme poladit," dodal.

Třemi kanadskými body se v utkání blýskl kromě kapitána Kaprála (0:3) také Husarik (1:2), dvakrát mířil do černého nestárnoucí snajpr Příhoda.

Mělnický Junior ztratil první venkovní zápas v sezoně v prostřední části. Podle trenéra Junioru byla nepovedená nejen výsledkově, ale i herně. „Po vyrovnané první třetině jsme ve druhé nehráli dobře,“ komentoval Libor Stinka další dva puky za zády Šrámka (brankáře chtějí v Mělníku pravidelně točit a Chábera měl tentokrát volno).

„Ve třetí třetině jsme v pozměněné sestavě snížili, vyrovnat se i přes šance nepodařilo. Zápasu by víc slušela remíza. I tak musím kluky pochválit za bojovný výkon,“ dodal Libor Stinka.

Kralupy – Černošice 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 2. Verbík (Husarik, Hampl), 21. Příhoda (Kaprál, Husarik), 23. Husarik (Kaprál), 24. Bradáček, 39. Řehák (Chládek), 60. Příhoda (Kaprál) – 16. Šalamoun (Červený, Vokurka), 31. Jobek (Pulkrab, Staněk), 53. Hofmeister. Rozhodčí: Labuta – Hanžl, Bernard. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1.

Králův Dvůr - Mělník 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Mahel (Petrus, Kulich), 10. Klimeš, 35. Hamada (Voháňka, Pánek), 39. Pánek - 6. Šípek (Vernek), 12. Vernek (Šípek), 57. Vernek (Novotný, Šubrt). Rozhodčí: Hruška - Kálal, Pokorný. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 35.