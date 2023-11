V rámci 16. druholigového kola sešla se v sobotu odpoledne v Mostě dvě mužstva, která potřebovala ukončit třízápasovou sérii porážek. Zatímco Lvi prohráli poslední tři zápasy doma, Kralupy pak nezvítězily poslední tři kola. Ve vyrovnané bitvě, v níž byly k vidění i dva obraty, nakonec rozhodly přesilové hry, ve kterých byli úspěšnější domácí Lvi.

Hokejisté Kralup prohráli na stadionu Baníku Most 3:4. | Foto: David Palán

Zápas druholigových Kralup v Mostě rozhodla efektivita v přesilových hrách. Zatímco trestných minut si oba týmy ze zápasu odnesly shodně po deseti, ve využití poskytnutých přesilových her už se rozcházely. První dějství dopadlo na přesilovkové góly ještě nerozhodně, když nejprve v 9. minutě poslal domácí do vedení potrestáním Bradáčkova hákování Jaroslav Šimeček, načež po Písaříkově hákování srovnal v závěru třetiny nechytatelnou střelou „z první“ Vojtěch Šilhavý. Dále však už fauly trestali jen Mostečtí, a to nejprve ve 32. minutě, kdy srovnával na 2:2 po Jechumtálově vysoké holi Ivan Řehoř, a poté na začátku 58. minuty, kdy vsítil vítězný gól po Hralově hákování Jakub Procházka.

Při hře pět na pět byli přitom úspěšnější Kralupy, když jim vrátil dvakrát vedení svým devátým a desátým gólem sezóny Václav Zídek, a to nejprve ve 28. minutě na 2:1 a následně o devět minut později na 3:2. Zlomovým momentem zápasu pak byla nakonec jediná domácí branka při rovnovážném počtu hráčů na ledě, kterou hned 30 sekund po startu třetího dějství potrestal chybu v rozehrávce hostů Jaroslav Šimeček a vyrovnal tak na 3:3. Mostecký útočník si jinak v utkání stejně jako Václav Zídek připsal tři body za dva góly a jednu asistenci, přičemž v 51. minutě byl blízko dokonce hattricku. Musel by však proměnit trestné střílení, ve kterém na kralupského brankáře Lukáše Sochůrka nevyzrál. Z neúspěšného nájezdu však Šimeček dlouho smutnil nemusel a když v 58. minutě přihrával Jakubovi Procházkovi na vítězný gól, jistě už si na něj ani nevzpomněl.

Podívejte se na sestřih zápasu:

Zdroj: Youtube

Most tak těsnou výhrou 4:3 ukončil třízápasovou sérii domácích nezdarů, z posledních čtyř zápasů včetně venkovních však zaznamenal již třetí vítězství. Kralupští si oproti tomu připsali již sedmý zápas v letošní druholigové sezóně, ve kterém jim body utekly o jediný gól.

"Hodně mě to mrzí. O to víc, že to je několikátý zápas o gól," neskrýval v pozápasovém rozhovoru zklamání trenér Martin Příhoda. "Z naší strany jinak perfektní utkání, ale rozhodly individuální chyby, které oni potrestali a my ne. 58 minut hrajeme super zápas, uděláme dvě chyby a dostaneme dva góly. Sezóna je ale dlouhá a už se to musí jednou zlomit. Nesmíme podléhat panice, věřit tomu, bojovat, makat a táhnout dál za jeden provaz."

Další pokus o ukončení nepříznivé série budou mít Kralupští hokejisté ve středu, kdy zamíří do dalekého Vrchlabí. V sobotu 25. listopadu se pak vrátí na kralupský led, na kterém od 18 hodin přivítají Písek.

Podívejte se: Letňany udolaly Kralupy. Zápas přerušila díra v ledu