Sezona hokejových Kralup nad Vltavou byla jako na houpačce, skončit ale může tím nejsladším možným způsobem. Vítěz středočeské krajské ligy si totiž v prvním utkání kvalifikace o druhou ligu proti Bílině vystřílel vysoké vítězství a už v neděli bude na domácím ledě moci oslavit postup. „Když už jsme v kvalifikaci, tak tam necháme všechno,“ ujišťuje útočník Pavel Husarik, který zve na kralupský zimák všechny příznivce místního klubu.

Kvalifikace Bílina - Kralupy | Foto: Deník/František Bílek

„Před dvěma lety, když jsem do Kralup přišel, tak se o postupu mluvilo. Letos před play off, když byly výsledky špatné, z toho trošku upadlo. Teď záleží… My jsme si svoje uhráli, druhou ligu snad vybojujeme a budeme doufat, že nám pomůže podpora od města druhou ligu hrát. Městu by to slušelo a i publikum by si to zasloužilo,“ říká kladenský odchovanec k případné účasti Kralup ve třetí nejvyšší soutěži.

Koho by ale v průběhu ročníku vůbec napadlo, že se právě Kralupy budou ucházet o postup? Celek z města nad Vltavou totiž od Nového roku až do konce základní části vybojoval jen dvě výhry a v posledním kole přišel o přímý postup mezi čtyřku nejlepších. Ještě před play-off tedy vedení sáhlo ke změně na trenérském postu a Dušana Sikelu nahradil jeho dosavadní asistent Martin Příhoda.

Ve vyřazovacích bojích se ale kralupští hokejisté rozjeli. Ve dvou zápasech porazili Kutnou Horu, v třízápasovém dramatu přetlačili Slaný a s přehledem vyřadili i Poděbrady. Ve finále pak přetlačili i okresního rivala z Mělníka a stali se mistry středočeské krajské ligy.

„Bylo to úžasné. Po Novém roce jsem vyhráli asi jenom dvě utkání, takže najednou vyhrát celou ligu bylo obrovské zadostiučinění za práci za celý rok. Do Kralup to patřilo. Ukázalo se to ve finále i počtem lidí, kteří na nás chodili. Chodilo jich víc než do Benátek na Chance ligu. Bylo hezké si zahrát před nimi,“ přiznává Husarik.

Pro jeho tým tím ale dřina ještě neskončila. Na programu je totiž kvalifikace o druhou ligu, do které se zapojila čtveřice týmů z krajských lig. První dvojici utvořily Kralupy s Bílinou, ve druhém souboji si to rozdávají Technika Brno a Lední medvědi Pelhřimov.

Kralupy přitom vykročily do druhé ligy ze všech týmů nejlépe. Na ledě Bíliny vyhrály přesvědčivě 7:3 a před nedělní domácí odvetou mají pohodlný náskok. Pokud neprohrají o více než čtyři branky, dveře do vyšší soutěže pro ně budou otevřené.

„První zápas nám vyšel, ale vždycky je těžké to ukončit. Budeme hrát pořád to stejné, co jsme hráli v celém play-off i prvním zápase. Budeme trochu víc bránit a budeme doufat, že dáme dva tři góly, Bílina se položí a bude to v naší režii,“ předestírá Husarik, podle kterého se v kvalifikaci ukazují rozdíly mezi kvalitou jednotlivých krajů.

„Bílina prohrála za celou sezonu snad jen dvě utkání v základní hrací době. My minimálně sedm. Ve Středočeském kraji je za mě daleko víc kvalitních týmů. Tím jsme byli zvyklí na jiné tempo než oni,“ myslí si kralupský forvard.

Podle jeho slov se mužstvo na domácí završení sezony těší. „Je rozdíl, když přijedete do Bíliny, kde bylo asi 300 lidí, a když hrajete doma, kde na finále bylo 1200 platících diváků. To nepočítáme dvě stovky dětí, které tam běhají a dělají bordel. Atmosféra byla výborná. Slyšeli jsme, že teď v neděli by mělo dorazit asi osm stovek fanoušků. Doufáme, že dorazí a budeme spolu s nimi moct oslavit postup,“ přeje si Husarik.

Kralupy ke svému snu každopádně vykročily hodně razantně. První výhru se pokusí napodobit v neděli 2. dubna od 16:15 na kralupském zimním stadionu.

