Stěhování! Druholigový hokej jde z Letňan do Příbrami

Střední Čechy - Chtěli zabojovat o postup do druhé hokejové ligy (třetí nejvyšší soutěže), ale uplynulá sezona skončila pro příbramské hokejisty předčasně a velkým zklamáním, když nepostoupili ani do play-off krajské ligy. Ač se to zdá neuvěřitelné, bude mít nakonec celý příběh zřejmě postupový konec.

HC Příbram bude hrát druhou ligu. | Foto: Radek Velebil

Podle informací, které přinesl server hokej.cz, se totiž rozhodly prodat svou licenci Letňany. A důvod? „Tím, že svaz navýšil strukturu mládežnických kategorií o devátou třídu, máme nedostatek ledu, který bychom tak nemohli poskytnout áčku ve druhé lize," uvedl pro hokej.cz sportovní ředitel Letňan Tomáš Blažek. Tím vznikla šance právě pro Příbram, která byla podle serveru od začátku nejžhavějším adeptem na zisk uvolněné licence. A vedení klubu se nakonec rozhodlo nabídnutou možnost využít. „Mohu oficiálně potvrdit, že smlouva o převodu licence mezi HC Letňany a HC Příbram je podepsána. Nyní záleží jen na schválení patřičného svazového orgánu," potvrdil Deníku prezident příbramského klubu Petr Vinš. „Nákup licence je východiskem dlouhodobého konceptu klubu, ve kterém se zejména zaměřuje na mládež. Zde se nám podařilo razantně navýšit členskou základnu z původních 120 na přibližně 260 členů. Samozřejmě to bude znamenat vyšší ekonomickou náročnost. A i my musíme zajistit dostatečnou kapacitu ledu, což je jedna z podmínek," pokračoval. Přiznal rovněž, že nejen z tohoto důvodu do klubu přišel i renomovaný trenér Jan Tlačil, který má zkušenosti nejen z extraligy, kde vedl například hráče Třince nebo Mladé Boleslavi, ale i ze švýcarské ligy, kde si vyzkoušel angažmá na lavičkách týmů Ambri-Piotta či Bernu. Naposledy pak v minulé sezoně trénoval juniory pražské Sparty, které dovedl až ke stříbrným extraligovým medailím. „Byla to jedna z priorit, abychom vůbec mohli vyšší soutěž hrát," přiznal Vinš. Dalším nezbytným krokem by mělo být posílení mužstva. „Naší filozofii, kterou je stavět na odchovancích a vychovávat mládež pro A mužstvo, neopouštíme. Nicméně v současné chvíli je posílení nutné. Jelikož jsme se v posledních třech letech nedostali do play-off, přišlo by i v případě, že bychom hráli krajskou ligu, teď navíc budeme hrát vyšší soutěž," řekl otevřeně nejvyšší muž HC Příbram. S tím se nabízí myšlenka, jestli se Příbram nestane farmářským týmem některého z účastníků extraligy či první ligy. „Možnosti jsou různé, ale momentálně s žádným klubem o možnosti spolupráce nejednáme," tvrdí Petr Vinš. Je jasné, že vedení klubu čeká ještě hodně práce. Účast ve druhé lize by se však v nadcházející sezoně měla téměř po patnácti letech opravdu stát realitou.

Autor: Karel Smetana