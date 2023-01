Ke zranění došlo v závěrečné třetině sobotního zápasu po srážce s protihráčem. „Myslím, že to byl faul. Stalo se to normálně v brankovišti. Kluci tvrdili, že dostal kolenem do hlavy. Byla tam mela. Určitě ale nešlo o úmysl. Byl úplně vypnutý, měl zapadlý jazyk… S přispěním zdravotnic, a to i od hostů, se naštěstí probral a byl odveden na střídačku. Nic si prý nepamatuje nejen ze zápasu, ale z celého dne,“ dodal Libor Stinka.

Zápas v domácí bráně dochytal hráč z pole, hosté byli v nebývalé přestřelce, která vyvrcholila pěti góly v závěrečných pěti minutách, šťastnější a vyhráli 9:8. Pro Mělník je ale hlavní, aby byl Patrik Houserek zase v pořádku.

Bojovnost na Vlašim nestačila, kralupská tvrz poprvé v sezoně padla