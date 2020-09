V Berouně by rádi zahájili stejně úspěšně, jak končili v druhém březnovém týdnu, tehdy dvěma parádními výhrami otočili čtvrtfinále s favorizovanými Poděbrady. Trenér Libor Stinka věří, že s mladým týmem může znovu dojít hodně daleko.

Nenarušil vám taky přípravu nějakým způsobem koronavirus?

Příprava proběhla podle plánu. Byla téměř stejná jako vždy. Koronavirus nás neovlivnil, jen Hvězda Praha nám zrušila kvůli karanténě dva zápasy, ale s tím jsme si poradili.

Na co hlavně jste se ve hře nejvíce zaměřovali a povedlo se?

Chceme hrát útočný hokej, ale zároveň mít zabezpečenou obranu. Neustále na tom pracujeme. Do jaké míry se to povedlo, ukáží až mistrovské zápasy.

Došlo během rekordně dlouhé soutěžní přestávky ještě k nějakým změnám v mužstvu?

Pauza byla opravdu hodně dlouhá. V průběhu srpna skončili v týmu Albert Janele a Adam Vaněk. Kryštof Kapoun bude mít střídavé starty do juniorky Kralup.

Janele patřil mezi vaše top útočníky. Z jakého důvodu bude chybět?

Rozhodl se momentálně si od hokeje asi trochu orazit. Sám za námi přišel, že má novou práci, a nestíhal by každý týden tři tréninky a k tomu ještě zápas. Podobně přerušil činnost i Adam, který toho ale v loňské sezoně jako obránce tolik neodehrál. Uvidíme. Třeba se během soutěže v naší sestavě ještě objeví.

Jak se jevili a zapadli během přípravných zápasů noví hráči – beci Miloslav Cafourek, Jakub Nesládek a útočník David Havel?

Všichni tři jsou pro nás známé tváře a do mužstva zapadli. V přípravě se jevili dobře. Věříme, že nahradí hráče, kteří odešli.

Je nyní kádr podle vašich představ, nebo ještě dojde k jeho doplnění?

Kádr máme podle představ, momentálně jej tvoří dvaadvacet hráčů, s dalším rozšiřováním tedy zatím nepočítáme.

Zdroj: HC Junior Mělník

Budete na úvodní zápas v Berouně kompletní, nebo je někdo na marodce?

Na první zápas budeme téměř kompletní. Chybět bude jen Michal Krejsa z rodinných důvodů.

Jaký je Králův Dvůr soupeř na rozjezd?

Králův dvůr omladil a obměnil kádr. První kolo určitě nebude jednoduché.

Budete se jako tým, který loni vyřadil lídra základní části a došel až do semifinále, řadit mezi favority soutěže?

Určitě chceme hrát v horní polovině tabulky a dojít co nejdál. Mluvit o nejvyšších cílech je v naší soutěži vždy ošemetné. Poděbrady loni suverénně vyhrály základní část a stejně jsme je pak celkem přesvědčivě vyřadili.

Kdybyste měl stručně charakterizovat vaše mužstvo?

Máme mladý, hodně útočný tým.

Koho považujete za hlavní favority soutěže?

Mužstev, která soutěž mohou vyhrát, je víc, včetně nás. Útok na nejvyšší příčky hlásí Kralupy. Mezi favority řadím Černošice, Čáslav… Třeba už zmíněné Poděbrady pro mě osobně budou dost velkou neznámou. Uvidíme…

Přestupem léta je přechod Martina Příhody do Kralup. Neměli jste zájem o jeho návrat?

Martin odešel před dvěma lety do Poděbrad a letos bude v Kralupech. O jeho návratu jsme upřímně ani neuvažovali. Každopádně mu v jeho bohaté hráčské a začínající trenérské kariéře přejeme jen to nejlepší.