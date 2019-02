Střední Čechy – Na Hrách šesté zimní olympiády dětí a mládeže bude největším želízkem v ohni pro středočeskou výpravu tým hokejistů, jehož součástí jsou i dva hráči z Mělnicka. Koučem pak je Jaroslav Brabec, jinak šéftrenér mládeže v HC Příbram, který Deníku poskytl rozhovor.

Jaroslav Brabec na tréninku s malými hokejisty. | Foto: Deník/Jan Hájek

Jak vnímáte fakt, že ve středočeské výpravě budete největší nadějí na medailové umístění?

Bereme to. Máme proti ostatním krajům výhodu, že do výběru můžeme použít nejen kluky z velkých měst jako Mladá Boleslav nebo Kladno, ale i ty, kteří hrají v Praze, ale bydliště mají ve středních Čechách. Snad této výhody využijeme.

Takže i vy máte zálusk na některou z medailí?

Řeknu to otevřeně. Umístění do čtvrté příčky bude úspěch, jakékoliv horší bude zklamáním.

Jak jste poskládal tým, jak proběhl výběr?

Družstvo jsme skládali dva roky. Všichni, kdo jej tvoří, v něm mají své důležité místo.

Kdo bude lídrem týmu?

To tak nelze říct. Nikdo v našem družstvu není navíc, stejně, jako nikdo nemá určenou roli tahouna.

Kdo by vám mohl v základní skupině vaše plány překazit?

Velmi silné družstvo mívá Jihočeský kraj. Když s ním hrajeme, většinou prohrajeme. Co si pamatuji, tak jsme je snad porazili pouze jednou, a to ještě na penalty. Kvalitní bude určitě i Praha. Uvidíme. Půjdeme krůček po krůčku. Hodně bude také záležet na momentální formě jednotlivých hráčů, která se může měnit zápas od zápasu. To je v této kategorii normální.

Jak se na olympiádu dětí těšíte?

Moc. Beru to jako vrchol sezony. Nedostane se sem každý, takže je to určitě čest být členem výběru. Pro kluky i pro trenéra je to odměna za odvedenou práci. Pro kluky to navíc může být vykročením do další kariéry.

Budete v dějišti Her již od slavnostního zahájení nebo přijedete až na turnaj?

Určitě již od slavnostního zahájení. Projdeme si to s klukama kompletně všechno. Od slavnostního zahájení a snad až do finále.

Chystáte se podívat i na jiné sporty, třeba v rámci odreagování?

Na to, bohužel, my hokejisté nebudeme mít vůbec čas. První tři dny hrajeme vždy po dvou zápasech, pak je nutné zajistit regeneraci. Takže toho volna budeme mít opravdu minimálně. Navíc, abychom uspěli, musíme se soustředit pouze na hokej.

Soupeři Středočeského kraje - skupina B, Havlíčkův Brod: 20. 1. Ústecký kraj, 20. 1. Královéhradecký kraj, 21. 1. Karlovarský kraj, 21. 1. Jihočeský kraj, 22. 1. Jihomoravský kraj, 22. 1. Praha, 23. 1. o konečné umístění.

Nominace Středočechů:

Jiří Patera (Chrást u Tišic), Kryštof Zázvorka (Zichovec), Matyáš Zelingr (Vlašim), Václav Haspeklo (Mečeříž), Martin Dlabola (Kosmonosy), Vít Šantrůček (Hospoda), Jirka Kryll (Obecnice), Václav Veber (Chrustenice), Jan Rejzek (Kladno), Jan Dvořák (Mladá Boleslav), Kryštof Hrabík (Jinočany), Dominik Hrachovec (Kolín), Václav Mocek (Benátky n. J.), Petr Foerster (Hrdlořezy), Tomáš Furch (Příbram), Lukáš Kučera (Hovorčovice), Lukáš Rousek (Zdiby), Matěj Soukup (Hořovice), Pavel Husarik (K. Žehrovice), Adam Šiller (Beroun), Jakub Wojnar (Hovorčovice), Matyáš Šebesta (Kralupy n. Vl.), trenéři Jaroslav Brabec a Petr Kotráš, vedoucí mužstva Otakar Pátek.