Obměněné i omlazené mužstvo převzal na startu letní přípravy, navzdory četným zraněním některých opor s ním došel až mezi nejlepší čtyři v soutěži. Ve vylepšování loňských pozic by rád pokračoval také v novém ročníku.

„Zájem stoprocentně mám. Ale ještě jsme se o tom nebavili. Řekli jsme si, že teď se týden nic dít nebude. V příštím se sejdeme, ať už na trénink, či jen tak. Určitě bude prostor říci si s vedením nějaké představy,“ přiblížil Jiří Škubal po nedělní rozhodující porážce v Čáslavi.

Pokud dojde k prodloužení spolupráce, věří, že s týmem napřesrok může ještě o stupínek výš. „Pro kluky je letošní semifinále hodně dobrým výsledkem. V sezoně nabrané zkušenosti jim v té příští určitě pomohou. Pokud se mužstvo podaří udržet, včetně hráčů, kteří mají na vyšší ligu, mohlo by se to povést dotáhnout třeba až do finále. Uvidíme,“ je Jiří Škubal přesvědčený o postupném návratu mělnického hokeje na krajský trůn.