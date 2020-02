„Derby se muselo líbit, mělo vše, co má mít. I když naše výhra byla nakonec jen těsná, byli jsme po celý zápas lepší, hokejovější a zaslouženě vyhráli,“ hodnotil spokojenější z koučů Libor Stinka.

Kralupský Dušan Sikela nadálku souhlasil: „V utkání byla výborná atmosféra, hodně fanoušků i z Kralup, což by skvělé. Náš výkon nebyl úplně nejlepší. Mělník byl lepší a vítězství si zasloužil,“ uznal s tím, že venkovní utkání před početnou diváckou kulisou bylo pro jeho tým ideální přípravou na play-off. „Do příštího týdne se musíme zlepšit především v obranné činnosti. Ta byla dnes hodně špatná,“ dělil se o své postřehy.

ZNOVU NEDOHRÁL

Kromě bodů Kralupští v utkání ztratili i Jiřího Brandejského, který po otřesu mozku odstoupil už před třemi týdny v Mladé Boleslavi. „Jednalo se nejspíš zase o úder do hlavy. Chvíli měl zapadlý jazyk. Nevidím to moc dobře do dalších zápasů, minimálně do předkola, přestože odešel do sanitky po svých a byl relativně v pohodě,“ vyjádřil se Dušan Sikela na adresu posily z Poděbrad.

Za plus naopak označil přínos juniorů, kteří vstřelili dvě ze tří branek. „Je to jedině dobře. Myslím si, že takhle by to mělo vypadat. Junioři pomáhat áčku pokud to jde co nejvíce a je to cesta, jak by to v Kralupech mělo vypadat."

VÝHRA PRO VOKYHO

Na mělnické straně bylo jedním z hlavních bodů utkání oficiální rozloučení s Janem Vokurkou, podle trenéra Stinky patřilo vítězství právě dlouholeté brankářské jedničce. „Voky, díky za všechno, co si pro mělnický hokej udělal, vyhrané utkání bylo pro tebe,“ vzkázal Libor Stinka a ocenil i fanoušky. „Vytvořili Vokymu i hráčům krásnou atmosféru. Rádi bychom je pozvali i na vyřazovací část sezony.“

(js, lk)