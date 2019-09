Mistr světa z roku 2000, majitel čtyřech českých a dvou finských titulů by v Neratovicích měl trénovat hráče narozené v roce 2006. Klub Buldoků, jehož šéfem je někdejší Brošův spoluhráč ze Sparty Martin Chabada, se s novinkou pochlubil na svých stránkách.

Právě ve Spartě Broš letos skončil v roli sportovního manažera, do které přešel v roce 2017 ze stejné pozice v HK Kralupy. Jako trenér mládeže už působil v pražských Letňanech. Zastával také post asistenta trenéra u reprezentačního týmu do šestnácti let.