/VIDEO/ I ve druhém domácím utkání po návratu do 2. ligy kralupští hokejisté dokázali bodovat. Proti středečnímu soupeři z Vrchlabí třikrát vedli, aby nakonec vybojovali alespoň bod po porážce v prodloužení. Ten vystřelil hostům Bláha v poslední sekundě nastaveného času.

Hokejisté Kralupy byli favorizovanému Vrchlabí vyrovnaným soupeřem. | Foto: Klára Palánová

I do druhého zápasu vstoupili Kralupané velice aktivně a v první třetině byli lepším týmem na ledě. Převahu se v úvodní dvacetiminutovce přesto podařilo gólově vyjádřit jen jednou, když v přesilovce potrestal střelou od modré Cermanovo napadení Tadeáš Pejchal.

Gólový půst však slušně zaplněným ochozům bohatě vynahradila třetina druhá. Vše odstartoval Ondřej Hampl, který svým prvním gólem sezony navýšil kralupské vedení o dvě branky.

Jako by to však domácí trochu uspokojilo a začali se projevovat najednou i hosté. Necelé dvě minuty po Hamplově trefě udeřil poprvé Tomáš Bláha, načež o shodnou dobu později vyrovnal před sezonou do vrchlabského dresu navrátivší se Lukáš Kastner.

Vedení si poté Kralupští vzali nazpět na počátku 30. minuty 4. gólem sezóny při chuti hrajícího Pavla Husarika, který se tak společně s chomutovským Viktorem Hüblem, letňanským Pavlem Mrňou a příbramským Josefem Hasmanem usadil na dělené první příčce ligové tabulky střelců.

Ani tato radost domácím ovšem dlouho netrvala a 51 sekund po Husarikově úspěchu srovnal ze slotu po Chalupově přihrávce od mantinelu Radim Šlaicher. Brankové představení pokračovalo 25 sekund na to tečí loňského nejproduktivnějšího Kralupana základní části Davida Bradáčka po nahození od Davida Chládka, jež vyhnala z brány Denise Vacka a nasadila Jakuba Červinku. A tento krok zdál se býti pro hosty úspěšným, poslední slovo v prostředním dějství totiž svým druhým gólem řekl Lukáš Kastner.

Během rovných 11 minut tedy ve druhé části padlo sedm branek, po kterých se ve třetí třetině začínalo za vyrovnaného stavu 4:4. Ten ve 45. minutě upravil Filip Krsek a otočil vývoj zápasu vůbec poprvé ve prospěch hostů.

Radost z tříbodového vítězství však Vrchlabí nakonec uzmul Josef Zajíc, který v 56. minutě zachytil pokus hostů o vyhození a nekompromisní střelou k levé Červinkově tyči poslal zápas do prodloužení.

Nastavenému času poté kralovali oba brankáři a vše nasvědčovalo tomu, že druhá liga uvidí první nájezdy této sezony. To by ovšem nesměl být pět sekund před koncem odeslán na trestnou lavici domácí Adam Kellerstein. Trenérský štáb Vrchlabí si okamžitě vyžádal oddechový čas, kde svým svěřencům nastolil závěrečný plán. Ten Stadionu nakonec vyšel na výbornou a v poslední sekundě zápasu Tomáš Bláha vystřelil Vrchlabí bod do tabulky navíc.

„Měli jsme výborný nástup do zápasu, první třetina byla vynikající,“ hodnotil utkání pro klubový web trenér Martin Příhoda. „Ve druhé třetině začalo být Vrchlabí chvílemi lepší. Jsou hodně hokejoví, ti jejich kluci jsou opravdu šikovní. Já ale musím smeknout před našima klukama, jak se vrátili do zápasu, vyrovnali a posledních deset minut si myslím, že Vrchlabí nevědělo, co se s nimi děje, protože ten výkon z naší strany tam byl vynikající,“ završil hrdě komentář spokojený trenér ligového nováčka.

Kralupští mají po dvou těžkých kolech na kontě tři body. „Ani mi teď tolik nejde o ty body, jako spíš o ten hokej, co předvádíme, jak bojujeme a že i s takovým mančaftem, jako je Vrchlabí, které tam mělo ještě pár kluků z první ligy, kterou hráli tuším ještě dva roky zpátky, tak se můžeme rovnat a to je pro nás plus a povzbuzující pro další práci. Tři body ze dvou zápasů za mě super a jedeme dál,“ řekl Martin Příhoda.

Po dvou domácích utkáních nyní čekají Kralupy dva zápasy venku. K tomu prvnímu nastoupí v sobotu na ledě Písku, načež vyrazí ve středu opačným směrem do Děčína. Nejbližší domácí zápas sehrají Kralupy v sobotu 7. října proti Řisutům.