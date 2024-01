Poprvé v této druholigové sezoně nedokázali v utkání vstřelit ani gól. Hokejisté Kralup vykročili do nadstavbové části bolestivou domácí porážkou od Benátek. Středočeský rival po výsledku 0:3 odskočil nováčkovi už na rozdíl sedmi bodů - stejně jako Kobra na druhém místě zaručující dodatečnou vstupenku do play-off.

Hokejisté HC Benátky prohráli v dohrávce 27. kola 2. ligy Západ s HK Kralupy 3:6 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Už úvodní minuty střetnutí naznačily, že benátečtí hokejisté se na zápas dobře vyspali a na nedávnou porážku 3:6 proti témuž týmu dokonale zapomněli. Novic mezi tyčemi domácí branky, gólman Sajdl, jenž v loňské sezoně vypomáhal Benátkám, se měl co otáčet.

Havlas si na něho po pěti minutách hry ještě nepřišel. O chvilku později ale vymyslel kapitán Šafránek naprosto přesnou přihrávku na rozjetého Jankovského, který tváří v tvář Sajdlovi nezaváhal a poslal svůj tým do vedení. Také domácí se radovali, Šilhavý ale docílil branky nedovoleným způsobem, a tak jejich gól po poradě trojice rozhodčích nebyl uznán. Zvýšit mohl na druhé straně Zumr, který proskočil mezi bránícími hráči, na Sajdla si ale nepřišel.

Hlavní rozhodčí Pastier poprvé vylučoval v zápase až ve 23. minutě, kdy za katr poslal domácího Hralu. Ten vydržel na trestné lavici pouze tři čtvrtě minuty. Jankovského přihrávku před brankoviště přetavil v gól Zumr. Domácí odpověděli překvapivou střelou Šilhavého, kterou ale zastavila tyčka.

Celá druhá třetina byla ve znamení benáteckého náporu. Hostující tým také po třiatřicetiminutách hry zaslouženě potřetí skóroval. Po nedůrazu ve vlastním pásmu ztratili domácí hráči kotouč. Šafránek jím před Sajdlem zamíchal a poslal ho přesně pod břevno. Opařený domácí tým se do konce druhé dvacetimutovky na odpověď nezmohl.

Zbraně však svěřenci trenéra Příhody neskládali. I když byli ve třetí třetině střelecky aktivnějším týmem. V cestě jim stál brankář Brázdil, který si v utkání připsal pětatřicet úspěšných zásahů. Když už puk za jeho zády přece jenom skončil, domácí podruhé v zápase docílili gólu v rozporu s pravidly. Na druhé straně nepojistil vedení svého celku Zumr, který nechal vyniknout Sajdla.

V pohodě hrající benátecký tým si do závěrečné sirény hlídal získaný náskok a nepřipustil žádné drama. Z kralupského ledu si tak přivezl cenné vítězství, které mu přiživilo šanci na účast ve vyřazovacích bojích.

Trenéři po utkání

Martin Příhoda, Kralupy: V první řadě bych se chtěl omluvit fanouškům, protože z naší strany to byl šílený výkon. Vstup do zápasu byl hrozný. Něco jsme si řekli, ale nikomu se nechtělo bruslit. Hráli jsme bez bojovnosti i bez sebezapření. Hosté byli lepším týmem, my byli hrozní. Více k tomu nemám, bylo to šílenství na ledě. Takto se nebojuje o play-off. Doufám, že to bylo naposledy, co jsme něco tak hrozného předvedli.

Martin Novák, Benátky: Jeli jsme sem s velkým respektem, protože před čtrnácti dny jsme s tímto soupeřem prohráli. Čekali jsme těžký zápas, ve finále jsme ho ale zvládli s bravurou, protože jsme vyhráli 3:0. Spoustu dalších šancí jsme ještě neproměnili, avšak i domácí měli několik příležitostí. Jsem strašně rád za Jardu Brázdila, že udržel čisté konto, ale jsem šťastný i za celý tým. Body jsme strašně potřebovali. Abychom měli co nejdelší sezónu, potřebujeme tuto výhru potvrdit doma. Pokud se tak nestane, tato výhra byla k ničemu.

HK Kralupy nad Vltavou – HC Benátky 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Branky: 7. Jankovský (Šafránek, Zumr), 24. Zumr (Jankovský, Havlas), 33. Šafránek (Jankovský, Lytvynov). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Rozhodčí: Pastier – Kučera, Motl. Diváci: 264.

Kralupy: Sajdl – Chládek, Zajíc, J. Kučera, Kehar, Kapoun, Straka – Kellerstein, Husarik, Pejchal – Soukup, Šilhavý, Bradáček – Hampl, Hrala, Uhlík – Stupka, Broš, Binko

Benátky: Brázdil – Lytvynov, Antoš, Klodner, Kliment, Němeček, Mašek – Řepík, Havlas, Hozák – Zumr, Šafránek, Jankovský – Martínek, Vágner, L. Kučera