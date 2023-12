Milan Kotál byl dlouholetým předsedou HC Rakovník. Zemřel 5. února 2011. Kotál se nejvíce zasloužil o dnešní podobu stadionu; stál za zastřešením a vybudování míst pro diváky. Věřil, že přijde doba, kdy děti znovu budou mít větší radost z hokeje než z počítačových her. „Děti samy a nebo i rodiče pochopí, že život není jen o počítačích a o tom, co dneska odlákává děti od sportu. Ale že se zase vrátí k tomu, co má pro výchovu nějaký smysl. Přece musíme také pro něco žít. Těšit se na vítězství. Dát si nějaký cíl. A tak se vrátí k tomu společenskému životu, ve kterém určitá kategorie bude sport," řekl Kotál Rakovnickému deníku v jednom ze svých rohovorů.