„Žabonosy byly hodně těžký soupeř. Jejich poslední výsledek z utkání proti Čáslavi (porážka po prodloužení) asi nebyl náhodný. Vítězství je pro mě velmi cenné,“ měl jasno trenér Kralup Dušan Sikela.

Jeho tým do utkání nevstoupil úplně nejlépe. Zpočátku se hrálo převážně ve středním pásmu. Když už došlo na střelu, tak nebyla nijak zvláště nebezpečná. Žabonosy si hrály to svoje, vyčkávaly na chybu soupeře a snažily se vyrážet do rychlých brejků.

První branka padla ve 13. minutě. Kaprálovu střelu z mezikruží Burda vyrazil před sebe, odražený kotouč doputoval po ose Martin David – Student k úplně volnému Řehákovi, který se ve vyložené šanci nemýlil – 1:0. „Tím, že jsme vstřelili z úvodního tlaku jenom jednu branku, bylo jasné, že to utkání bude vyrovnané až do konce,“ věděl po utkání kouč vítězů.

Hosté ve druhé třetině dokázali využít nekoncentrovanost domácího mužstva k vyrovnání. Mäki poslal přihrávku na Kunáška, který z pravého rohu vystřelil přesně do pravého horního rohu nad rameno brankáře Exnera.

„Trošku jsme vypadli z rytmu a nehráli jsme moc týmově. Pozapomněli jsme na to, že musíme více bránit,“ vrátil se Dušan Sikela k okamžiku, po kterém se bodové naděje týmů opírajících se o skvělé zákroky brankářů, znovu srovnaly na stejnou úroveň. „Naštěstí jsme si to vyříkali v kabině po druhé třetině a výkon v poslední části už byl takový, jak si představujeme.“

Ve třetí třetině Kralupští nedokázali využít více než minutu a půl dlouhou přesilovou hru pět proti třem. To nakonec nevadilo. V 51. minutě poslal Jakub Verbík pěknou přihrávku na Hávu, který prostoru před brankářem Burdou využil ke kličce a přesnému zasunutí kotouče – 2:1. V 59. minutě uzavřel skóre na 3:1 svou druhou branku v utkání přesně zakončující Řehák, kterého do samostatného útoku vyslal parádní přihrávkou Kaprál.

DOMA ZNOVU OTÁČELI

Mělník se druhým domácím vítězstvím v řadě naladil na šňůru tří venkovních zápasů. Zápas s Benešovem zlomil až v poslední desetiminutovce.

„Mělník se dnes opět hodně nadřel na každou branku. Naopak produktivita Benešova byla mnohem lepší a výsledné skóre, byť pozitivní pro Mělník, úplně přesně nevystihuje dění na ledové ploše,“ charakterizoval utkání na webu Junioru Viktor Šebík.

Domácí Havlem, Cicvárkem a Lencem dotahovali v každé z třetin náskok soupeře. Když se pak sami druhou brankou prvního z nich po závaru před Štěpánkem ujali v 53. minutě, už jej nepustili. Výhru následně ještě zpečetila pohledná sólo akce Kapouna. „Až zvýšená produktivita ve třetí třetině zajistila Mělníku další body,“ poznamenal Viktor Šebík.

Mělník - Benešov 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 13. a 53. Havel, 40. Cicvárek, 45. Lenc, 57. Kapoun - 2. Dušek, 30. Kočí, 41. Martínek. Vyloučení: 5:6, navíc Martínek (Benešov) 5+OK, Kočí (Benešov) 10 OT. Využití: 1:0. Diváci: 220.

Kralupy – Žabonosy 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky: 13. Řehák, 51. Háva, 59. Řehák – 36. Kunášek. Vyloučení: 4:6. Vyšší tresty: 0:1. Bez využití. Diváci: 147.

Ostatní výsledky 9. kola: Králův Dvůr – Vlašim 1:0 SN, Velké Popovice – Poděbrady 9:5, utkání Rakovník – Čáslav, Slaný – Ml. Boleslav B, Příbram B – Kutná Hora se hrají v neděli.

JAN SLÁMA, LUBOŠ KURZWEIL