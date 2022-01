Týden hokeje je tu. Nejprve v Mělníku, později v Neratovicích i Kralupech

Velká jízda začíná prvním krokem. V pondělí po celé republice odstartoval další Týden hokeje, tradiční akce pro děti ve věku od čtyř do osmi let, kterou pořádá Český hokej ve spolupráci s jednotlivými kluby. Šanci vyzkoušet si, jaké je to být hokejistou nebo hokejistkou, budou mít děti od 24. do 30. ledna také na Mělnicku.

Odstartoval další Týden hokeje. | Foto: HC Klatovy a TJ Sušice.

Projekt, který započal už před šesti lety a přilákal více než třicet tisíc dětí, se uskuteční také na zimních stadionech v Mělníku, Neratovicích a Kralupech. Na mělnickém stadionu si děti hokej vyzkouší ve středu 26. ledna od 16 hodin, v Neratovicích o den později od 14:45, v Kralupech pak v pátek od 15:45 hodin. Pro děti budou v rámci projektu připraveny hry a dovednostní soutěže na ledě i mimo něj. S sebou je třeba si přinést brusle, helmu a rukavice. Pokud vaše dítě nedisponuje potřebnou výstrojí, lze se obrátit na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčit si vybavení přímo na místě. Kladenská legenda Josef Zajíc: Měli bychom dávat víc šancí mladým a riskovat