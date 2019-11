Junior prohrával na ledě mladoboleslavské rezervy už o dva góly. V rozmezí čtyřech minut prostřední části ale nejen vyrovnal, ale dokonce zápas s lídrem východní skupiny přetočil na svou stranu a vedl. Bruslaři však díky povedené třetí třetině utkání zlomili a dalšími třemi góly rozhodli o konečném výsledku 6:3 a dalších bodech do tabulky krajské ligy.

I když i hosté od soutoku měli v první části své šance, do černého zamířili pouze domácí. A to hned dvakrát. Hostům patřila až druhá část.

O snížení se postaral bývalý mladoboleslavský útočník Jakub Šípek. Přesně za čtvrt minuty hosté dokonce vyrovnali. Po šesti sekundách využil přesilovou hru Marek Macek. Po několika minutách Mělník otočil průběh zápasu. Také u gólu na 2:3 byl Jakub Šípek. Mladá Boleslav však zvládla ve stejné periodě vyrovnat na 3:3.

Předzvěstí mělnické porážky se ve třetí části staly nevyužité přesilovky, včetně dvojnásobné. Domácí po jejím přečkání odskočili už na 5:3. Povedenou třetí část pak korunovali ještě jednou.

S výsledkem spokojený trenér Jiří Zörkler přiznal, že úvodní dvě třetiny jeho týmu nevyšly podle představ. „V podstatě to byly naše dvě nejhorší třetiny, co jsme zatím sehráli. Ale kluci bojují, i když prohrávali, šli si za tím a zlomili jsme to. Zejména v těch prvních dvou třetinách nás perfektně podržel gólman.“

ŘÁDIL MATADOR KAŇKA

Ani výborný začátek nepomohl od třetí venkovní porážky v řadě hokejistům Kralup. Domácímu Benešovu se povedl velký obrat, po kterém sebral zasloužené tři body.

V šestnácté minutě ovšem byli domácí zralí opět na ručník. Kralupy dvakrát udeřily z nenápadných situací a byly na koni. První gól vybojoval Hampl pro Hávu. Druhý přidal v přesilovce Student.

Domácím pomohla osmnáctá minuta a třetí přesilovka. Matador Kaňka a bek Martínek srovnali skóre během jedenácti vteřin. „Zase jsme si nepohlídali konec první třetiny, kde jsme opět neudrželi koncentraci a soupeř srovnal,“ vrátil se hrající asistent trenéra Martin Hampl na stránkách portálu Hokejové Kralupy ke ztrátě slibného vedení.

Od druhé třetiny už modrožlutí diktovali tempo a směřovali svůj výkon ke zdárnému konci. Hlavní měrou přispěl Michal Kaňka, který vstřelil tři branky, ten vítězný při hře ve čtyřech na obou stranách, a na další ještě nahrál. Hosté ve svých řadách podobně produktivního hráče nenašli, i když na to podle Martina Hampla měli dostatečné množství příležitostí.

„Rozhodla spousta neproměněných šancí. Potřebujeme deset šancí na jeden gól. Taky nedáváme góly z přesilovek, které nám moc nejdou a musíme je ještě vyladit,“ mířil Hampl s kritikou do vlastních řad.

Právě jeho útočná formace o sobě dávala před Štěpánkem pravidelně vědět, na skóre se už ale neprojevilo. A i když i Exner dělal co, mohl, na okresní derby v programu příštího kola se lépe naladili Benešovští.

„Na tréninku se zaměříme hlavně na útočníky, budeme pro nich chtít, aby si věřili, zbytečně nic nevymýšleli a stříleli, tlačili se do brány a celkově byli důraznější na brankovišti. Věříme, že se to příští týden otočí a ty góly tam dáme,“ plánují v kralupské kabině slovy Martina Hampla před duelem s Mělníkem.

Mladá Boleslav B – Mělník 6:3 (2:0, 1:3, 3:0)

Branky: 34. a 44. Vondrlík, 7. Mareš, 15. Protivný, 46. Kadeřábek, 52. Tregl – 27. Šípek, 27. Macek, 30. Šípek. Vyloučení: 6:4, navíc Tregl (MBL) 10 min. OT, Franc (MBL) 5 min. + DKU. Využití: 1:2. V oslabení: 1:1. Diváci: 65.

Benešov – Kralupy 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky: 18., 23. a 33. Kaňka, 18. Martínek, 60. Starec – 8. Háva, 16. Student. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 180.

Ostatní výsledky 10. kola: Poděbrady – HC Příbram B 9:3, Vlašim – Slaný 3:9, Kutná Hora – Rakovník 5:6 SN, Kolín B – Velké Popovice 2:3, Čáslav – Černošice 4:2, Žabonosy – Králův Dvůr 2:6.

Západ

1. Černošice 10 8 1 0 1 50:31 26

2. Velké Popovice 10 6 0 2 3 48:27 20

3. Rakovník 10 6 1 0 3 44:31 20

4. Slaný 10 6 0 0 4 52:44 18

5. Kralupy 10 5 1 0 4 42:36 17

6. Mělník 10 4 0 1 5 38:46 13

7. Králův Dvůr 10 2 1 1 6 25:42 9

8. HC Příbram B 10 2 0 0 8 31:49 6

Východ

1. Mladá Boleslav B 10 9 0 0 1 53:29 27

2. Kolín B 10 5 1 0 4 41:35 17

3. Čáslav 10 5 1 0 4 40:36 17

4. Poděbrady 10 4 2 0 4 63:53 16

5. Kutná Hora 10 2 2 1 5 26:38 11

6. Benešov 10 3 0 1 6 35:43 10

7. Žabonosy 10 2 0 1 7 33:46 7

8. Vlašim 10 1 0 3 6 17:52 6