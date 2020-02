Kralupy vstoupily do utkání velmi dobře. Už v první minutě je poslal z mezikruží do vedení Ota Řehák, který obdržel výbornou přihrávku zpoza branky od Hampla.

Slabší chvilku si domácí hokejisté vybrali v osmé minutě. V krátkém časovém sledu obdrželi dvě rychlé branky. Slánský Frolík se Sekerkou vyzvali do zakončení úplně volného Kubinčáka, kterého napoprvé vychytal Exner, ale na jeho následnou dorážku už nestačil. Chvíli po rozehrávce parádní akce po ose Vodička - Lapáček - Kasala dostal lvy do vedení.

Ve 13. minutě bylo srovnáno. Při přechodu do útočného pásma přihrál junior Bradáček na Ondřeje Hampla, jehož střelecký pokus z pravé strany zapadl do sítě za hostujícího brankáře.

Kralupy – Slaný 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky a asistence: 1. Řehák (Hampl), 13. Hampl (Bradáček), 25. Verbík (Kaprál, Student), 41. Student (Řehák, Verbík) – 8. Kubinčák (Sekerka, Frolík), 8. Kasala (Lapáček, Vodička), 23. Vodička (Petrus, Lapáček). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 245.

V prostřední části se dostali do vedení opět hosté ze Slaného brankou Vodičky, ke kterému se šťastně odrazil kotouč po střele jednoho ze spoluhráčů. Za další dvě minuty už bylo zase vyrovnáno. Robin Student velkou bojovností získal v útočném pásmu kotouč, přihrál na Kaprála, a ten našel před brankou úplně volného Romana Verbíka – 3:3.

Zápas rozhodla krásná branka v podání kralupských hokejistů. Ota Řehák si z hostujících hráčů udělal tréninkové kužely. Po projetí přes celé kluziště naservíroval skvělou přihrávku na Robina Studenta, který počtvrté prostřelil slánského brankáře.

Hostující hráči si dokázali vytvořit několik nebezpečných šancí, ale domácí opět držel skvěle chytající Exner. Když Slaný nedokázalo využít v posledních dvou minutách početní výhodu, utkání skončilo 4:3.

Trenér Sikela: Rozhodla naše zlepšená obrana

Po dvou porážkách a před blížící se vyřazovací částí se nutně potřebovali dostat zpátky do pohody. Nejen proto byl úspěch v domácím derby se Slaným pro tým trenéra Dušana Sikely před tím následným v Mělníku velmi důležitý.

„Pro jistotu začínat play-off na domácím ledě jsme potřebovali získat alespoň bod,“ připomněl kormidelník Kralup už s vítězstvím 4:3 v kapse. „Možná z toho ze začátku panovala z naší strany trochu nervozita. Do poloviny utkání bylo na obou stranách hodně chyb, hrálo se nahoru dolů,“ dodal.

V první polovině utkání to skutečně vypadalo na pokračování divoké přestřelky z prvního vzájemného utkání, ve které Slánští vyhráli 8:5. Druhých třicet minut ale přineslo už jen jediný gól. „Věděli jsme, že pokud chceme vyhrát nebo bodovat, musíme zlepšit obrannou činnost. To se nám ve druhé polovině zápasu povedlo. Po vyrovnání na 3:3 už to bylo z naší strany lepší. Věřili jsme, že ten výsledek urveme. Kluci v závěrečné třetině bojovali, pomohli v brance Ekymu (brankář Kralup Jiří Exner), zejména zlepšená hra v obraně rozhodla,“ věděl Dušan Sikela.

Jeho tým čeká ještě další prestižní zápas v Mělníku, myšlenky už ale rovněž směřují na blížící se vyřazovací část. I když tři body udržely teoretickou šanci na přímý postup do čtvrtfinále (druhý Rakovník hraje s Královým Dvorem v neděli), v Kralupech už počítají s předkolem. „Když jsme se s klukama na toto téma bavili, došli jsme k závěru, že je pro nás lepší hrát, než deset dní stát a nastoupit na rozjetého soupeře do čtvrtfinále,“ mínil kouč Sikela.

Jakého soupeře by si přál pro úvodní kolo play-off? „Kdybych si mohl vybrat, byl by to asi Kolín. Nicméně je to asi úplně jedno. Pro nás je důležité, že začneme doma předkolo, což se nám dnes povedlo.“

JAN SLÁMA