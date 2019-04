V sobotu se ročník 2010 a mladší utkal na turnaji Čáslavský gripen s HC Čáslav, Stadion Nový Bydžov a HC Rytíři Vlašim a odvezl si zlato. Den nato velká část stejného týmu, kterou tvořily děti ročníku 2011, rozstřílela dvouciferným rozdílem ve skóre všechny soupeře – Plzeň, Teplice, Kralupy i Letňany – na turnaji Kralupská střela.

Děti ročníku 2006 zvítězily v sobotním domácím miniturnaji, když porazily jak tým Karlových Varů, tak Roudnice nad Labem. Ročník 2008, doplněný o hráče ročníku 2007, hrál turnaj ve Velkých Popovicích a obsadil druhé místo, poté co remizoval s Příbramí a porazil Velké Popovice i Vlašim.

Ročník 2009 na turnaji v Roudnici nad Labem nejprve podlehl místním, následně i Ústí nad Labem, ale protože hra týmu měla stoupající tendenci, v závěrečném zápase porazil pražskou Hvězdu a v součtu z toho byl bronz.

„Výsledky všech našich dětí, nejen o uplynulém víkendu, ale i v průběhu celé sezony, ukazují, že jdeme správným směrem. Shlédli jsme se v přístupu, který je běžný ve Švédsku nebo Finsku, méně trénujeme a více hrajeme. Čas pro tvrdý hokejový dril přijde až později, zatím je ale potřeba, abychom dětem poskytli prostor pro hru a přirozenou kreativitu, která chybí v českém dospělém hokeji,“ řekl Martin Chabada, hlavní trenér Buldoků a bývalý úspěšný reprezentant.

V kontrastu k úspěchům dětí však stojí stojí nedostačující zázemí. „Trápí nás zejména chybějící šatny. Děti se nemají kde převlékat a těžkou výstroj si musí odvážet domů, protože na zimním stadionu, tak jak je to běžné v jiných klubech, zůstávat nemůže. Sbírkou mezi rodiči jsme investovali do hrubé stavby tří šaten, ale na jejich dokončení nejsou peníze. Navíc to jsou šatny jen pro tři ročníky a také mladší děti šatny potřebují, a proto jsme se rozhodli, že zkusíme najít chybějící prostředky formou crowdfundingové kampaně, kterou zahájíme v nejbližších dnech. Bez pomoci lidí a firem z regionu se neobejdeme. V klubu máme přes sto dětí, skoro každý tady má rodinu nebo známého či spolupracovníka. Jsem si jistý, že si naši hráči zaslouží, aby měli na stadionu šatny a nemuseli se tahat s dvaceti kilovými taškami s výstrojí,“ vysvětluje Chabada.

„Vyzývám proto ty, kteří by chtěli přispět, zejména firmy a podnikatele, aby nás kontaktovali prostřednictvím našich internetových stránek, případně později, až spustíme crowdfundingovou kampaň. Za každou i malou pomoc budeme vděční,“ uzavřel Chabada.

AUTOR: DAVID VLK