Předzápasový program začne na zimním stadionu už v 16 hodin. K vidění budou mládežnická utkání, dovednostní soutěže, nebo krasobruslení. Speciální vánoční dresy, ve kterých nastoupí domácí áčko, poputují po utkání do internetové dražby. Výtěžek z ní a také z dobrovolného vstupného klub věnuje Pavlu Bradáčkovi. Dlouholetý trenér mládeže HC Junior se zotavuje po těžké nehodě a v klubu by mu tímto způsobem rádi pomohli k návratu do plnohodnotného života.

Soupisky se plní, dorazí i Patera. Co Procházka? A kdo překvapí?