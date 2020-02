Mělnický klub nachystal na úvod utkání rozloučení s dlouholetou brankářskou oporou Janem Vokurkou, jehož dres s číslem tři Junior navždy vyřadil ze sady.

V úvodu první třetiny se obě mužstva na ledě okukovala. Kralupy dostaly pobídku přesilové hry, kterou nevyužily. Co nedokázali hosté, zvládli domácí. V 10. minutě v početní výhodě Chvátal poslal svůj tým do vedení. Domácí měli v rychlém sledu ještě další dvě šance, které brankář Exner vykryl.

Hosté vyrovnali ve 14. minutě. Háva našel přihrávkou Davida Literu, kterého Mělník uvolnil Kralupům do juniorské extraligy, a mladší bratr domácího Petra Litery ve svém prvním utkání za A-mužstvo střelou do pravého horního rohu překonal Šrámka.

Také ve druhé části pohnuli výsledkem jako první střelecky aktivnější domácí. Petr Litera dorazil do prázdné brány Havlovu vyraženou střelu a srovnal sourozenecký souboj v počtu vstřelených branek.

Přesně v polovině utkání nechala kralupská obrana svého brankáře napospas jedné z hlavních hrozeb soupeře. Uzdravený domácí střelec Havel nejprve tváří v tvář proti Exnerovi nedal, po vyražení kotouče se ale nejlépe orientoval a bylo to o dvě branky.

Ve 34. minutě dojel puk v útočném pásmu Jakub Kaprál a pohotovým střeleckým pokusem překvapil Šrámka – 3:2. Chvilku po snížení ovládlo zimní stadion hrobové ticho. Po úderu do hlavy zůstal na ledě bezvládně ležet Brandejský. Po dlouhých minutách nakonec kralupský útočník za pomoci spoluhráčů opustil ledovou plochu a sanitkou putoval do nemocnice. Tam podle nedělních informací z hostujícího tábora strávil noc s těžkým otřesem mozku.

Nehezky vyhlížející situace nejspíš hodně zatřásla hostujícími hráči, kteří se do konce prostřední části už nedokázali dostat do hry. Jako první kapitulovali také v závěrečné periodě. Před brankou číhající Havel přepustil kotouč od Janeleho až k výborně postavenému Marku Mackovi, který zakončoval do prázdné branky.

Dvoubrankový náskok mohl ve 49. minutě ještě vylepšit Janele, který ujel kralupské obraně, střelu mezi betony ale Exner přečkal bez úhony. V 58. minutě tak mohl utkání zdramatizoval Tomáš Klapka. Obránce extraligové juniorky se dostal s kotoučem až před domácí brankoviště a střelou k levé tyči pod rukou brankáře Šrámka snížil na 4:3. Kralupský trenér Sikela zareagoval hrou bez brankáře, ale na konečném výsledku se už i zásluhou brankáře Šrámka nic nezměnilo.

Mělník – Kralupy 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Chvátal (Macek), 27. P. Litera (Havel), 30. Havel (P. Litera, Cicvárek), 44. Macek (Havel, Janele) – 14. D. Litera (Háva), 35. Kaprál, 58. Klapka (Student, Kaprál). Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 650.

JAN SLÁMA