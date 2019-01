Mělnicko – Kralupy a Neratovice zaplatily za výbuchy ve třetí, respektive druhé třetině.

Mělnický Libor Stinka táhne jeden z útoků ve vítězném představení se Slaným. | Foto: Viktor Šebík

Hrozbu, že čtyři kola před koncem základní části vypadnou ze čtyřky pro play-off, rázně zažehnali. Hokejisté mělnického Junioru v přímém souboji utekli pátému Slanému na čtyři body po nečekaně jednoznačném výsledku 6:0. Zbylým dvěma okresním týmům se na kluzištích favoritů překvapit nepodařilo.

„Důležitá výhra vypadá podle výsledku snadněji, než tomu bylo ve skutečnosti na ledě,“ shrnul vyrovnané utkání Viktor Šebík na webu Junioru.

Přestože ve statistikách zápasu nefiguruje využití ani jedné z šestnácti přesilovek, měl právě nerovnovážný počet hráčů na ledě na výsledku zásadní podíl.

Vedení po ráně Novotného, jednoho ze čtyř navrátilců po zranění, totiž domácí do první přestávky navýšili ve vlastním oslabení.

V závěru trestu pro střelce úvodní branky ujel do samostatného úniku Šípek a rovněž on oslavil návrat do sestavy gólem – 2:0.

Prostřední třetina přinesla i přes šance na obou stranách jediný gól. V avizované výhodě po faulu ušetřil jednoho z hostí odchodu na trestnou lavici přesně střílející Janele. Rovněž on v předešlých zápasech chyběl.

Třetí část načalo neproměněné trestné střílení v podání Škarohlída, jehož pokus o blafák ztroskotal na Matouškovi, domácí přesto své vedení navýšili. A to až dvojnásobně.

Macek pálil po vyhraném buly nechytatelně na 4:0. Šípek si znovu v početní nevýhodě zopakoval kousek z úvodní části. První mělnickou výhru s čistým kontem v ročníku pečetil tři minuty před koncem Cicvárek.

I přes vylepšení pozic si v Mělníku uvědomují, že boj o vyřazovací část ještě zdaleka nekončí. „Boj o play-off je vyrovnaný, potřebujeme každičký bod jako sůl,“ dodal Viktor Šebík s odkazem na nadcházející kolo. K němu na soutok dorazí Čáslav, další silný soupeř a dokonce průběžný lídr celé soutěže.

Kralupští v Černošicích i zásluhou asistence Ondřeje Hampla, bývalého mládežnického reprezentanta a nejnovější posily z druholigových Řisut, ztráceli po dvou třetinách pouze jediný gól. Závěrečnou třetinu jim ale nejlepší útok soutěže otrávil sedmi ranami.

Podle hlavního trenéra Kralup se na vůbec nejvýraznější porážce nováčka v sezoně podepsala „šílená“ úvodní střídání po druhé přestávce.

„Nesoustředěností a lajdáctvím jsme dostali nešťastné góly, kterými soupeř odskočil na pět-dva. Kluky to zlomilo. Pak už to domácím padalo prakticky z každého protiútoku, které jsme do té doby zvládali kvalitnímu soupeři pokrývat,“ komentoval Josef Zajíc brankostroj, který se zastavil až na kulaté desítce. A pořádně zkazil dojem z kralupského výkonu v předešlé pasáži zápasu. „Dvě třetiny jsme byli zdatným soupeřem. V určitých okamžicích jsme naší hrou Černošice možná i zaskočili. Měli jsme na to dát góly a odskočit. Bohužel jsme místo toho dostali nešťastný třetí gól, kdy našemu gólmanovi za brankou puk přeskočil hůl a odrazil se před prázdnou branku,“ popsal Zajíc okamžik, který jako by byl předzvěstí hororového scénáře.

„Ta první dvě střídání byla opravdu na zastřelení, ale k hokeji to zkrátka patří. Po dobrých výsledcích a hře jsme bídnou třetí třetinou dostali pořádnou facku. Hráli jsme až moc otevřeně. Ale možná je dobře, že nás to teď potkalo,“ uvažoval nahlas Josef Zajíc.

Podobný výpadek postihl také Neratovice. Souboj s Příbramí, který byl domácí premiérou obměněného trenérského štábu, Buldoci ztratili pěti góly inkasovanými v prostřední třetině. Mohutná stíhací jízda v závěrečné už body nepřinesla.

Favorizovaní hosté sice inkasovali jako první, ale do konce třetiny srovnali a ve druhé dostali zápas a hlavně výsledek pod svou kontrolu. Ze zdánlivě rozhodnutého zápasu ale domácí udělali nečekané drama. „Podlehli jsme dojmu uspokojení,“ měl trenér hostí Mach jasno, proč jeho tým upustil od své hry.

Mocný finiš Buldoků vyvrcholil minutu před koncem, kdy Horevaj snižoval na 5:6. Více ovšem Příbram svému soupeři nepovolila a v závěrečné minutě dala do opuštěné klece definitivní razítko na tři body.

DOMA POPRVÉ BEZ KOUČE CHABADY

Příznivci modrožlutých na střídačce marně hledali šéfa klubu Martina Chabadu. Ten ještě na konci roku 2018 předal své kompetence u áčka Jakubu Mrázkovi. Důvodem prý nebyly nelichotivé výsledky, které z týmu činí nejžhavějšího kandidáta na baráž, ale rodinné důvody.

Bývalý extraligový útočník se podle svých slov bude nadále věnovat mládeži. Opora mužstva a rovněž trenér mládeže Mrázek je momentálně po operaci lícní kosti. U mužstva dospělých jako asistent nadále pomáhá Petr Znamenáček.

Mělník – Slaný 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Branky: 15. a 56. Šípek, 8. Novotný, 37. A. Janele, 48. Macek, 57. Cicvárek. Vyloučení: Vyloučení: 9:7, za faul Davida (Slaný) bylo nařízeno TS (Škarohlíd neproměnil). Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 290.

Neratovice – Příbram 5:7 (1:1, 0:5, 4:1)

Branky: 1. a 53. Prejza, 45. Štukheil, 53. Chvojka, 59. Horevaj – 21. a 26. Gengel, 8. Kadič, 23. Pejsar, 32. Beneš, 36. Mácha, 60. Šmejkal.

Černošice – Kralupy 10:2 (1:1, 2:1, 7:0)

Branky: 24. a 58. Pulkrab, 31. a 48. Šalamoun, 42. a 44. Formánek, 8. Dmitrov, 49. Jobek, 50. Hofmeister, 58. Brejcha – 4. a 21. Hanžl.