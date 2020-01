S prázdnou se poprvé pod trenérským vedením Libora Stinky vraceli z utkání krajské ligy hokejisté Junioru Mělník. V Rakovníku sice rozehráli „šestibodový“ duel s domácími výborně, z dvoubrankového náskoku ale nakonec nevytěžili v důležitém boji o play-off ani bod a prohráli 3:7. Smolařem utkání se stal autor dvou hostujících gólů Jakub Šípek, který z utkání po střetu se soupeřem značně otřesený odstoupil.

RÁNY PŘIJÍMAL I ROZDÁVAL. Ještě předtím než mělnický mladík Jakub Šípek dostal pukem do brady, stihl v utkání s Vlašimí tři góly. Zápas navzdory nepříjemnému šrámu dohrál. | Foto: Viktor Šebík

„Vystřelil jsem puk na bránu a z pravé strany přijel protihráč. Dostal jsem od něj ramenem do hlavy,“ vybavil si nejlepší mělnický střelec moment, kterým pro něj zápas krátce za polovinou hrací doby předčasně skončil. Zbytek strávil v péči zdravotnice a po návratu domů raději zamířil na vyšetření do nemocnice. O den později už se cítil o něco lépe, zda nastoupí do nadcházejícího duelu v Černošicích, si ovšem ještě netroufal odhadovat.