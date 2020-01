Plán domácích na hladké vítězství se rozplynul hned v osmé minutě. Hostující Jan Rejzek nahodil od mantinelu kotouč na Exnera, který takovou střelu nečekal, a puk skončil za jeho zády. Příbram vyhrála první třetinu 0:1.

Do druhé vstoupili lépe domácí. Ve 24. minutě srovnal v posledních zápasech velmi produktivní Jiří Brandejský, který se nejlépe zorientoval v brankovišti a střelou mezi betony hostujícího Kodáda vyrovnal.

V rozmezí 40 vteřin okolo 33. minuty dokázala kralupská družina stav otočit. Nejprve Robin Student individuální akcí nabral rychlost po křídle a úžasným přehozením brankáře Kodáda poslal domácí do vedení.

Takřka po rozehrávce ujel Roubal, který hledal na středu úplně volného Hampla, jeho zakončení Kodad vyrazil pouze k osamocenému Jakubu Verbíkovi, a ten dílo dokončil – 3:1. Ve 36. minutě dokázali hosté využít přesilovou hru brankou Ondřeje Máchy, který dorážel střelu Toboliče. Po druhé třetině byl stav 3:2.

Začátek třetí domácí hokejisté vůbec nezvládli. Za Exnerem nedokázali vyhodit jednoduchý kotouč. Ten se nakonec dostal před domácí brankoviště, kde byli Příbramští důraznější a Pejsar dostal puk do sítě – 3:3.

Už to vypadalo, že by vyrovnané utkání mohlo dospět do prodloužení, to ale odmítl opět Student, který důrazem v brankovišti využil v přesilové hře Řehákovu přihrávku – 4:3.

O několik minut později dostal přihrávku na modré Kaprál, protáhl se kolem hostujících obránců a krásným bekhendovým zakončením překonal Kodada popáté.

V 60. minutě svou druhou trefou v utkání zvýšil do prázdné branky opět Jakub Verbík. Hosté ještě v posledních vteřinách snížili na konečných 6:4 brankou Ondřeje Máchy.

Dušan Sikela, trenér HK Kralupy: „Utkání nebylo z naší strany příliš kvalitní. Třítýdenní pauza, které jsem se obával, byla opravdu znát. Naštěstí jsme se po první třetině dali dohromady a výkon se zlepšil, ale celkově jsme se z toho už nedostali. V jiných zápasech jsme to zvládali dotáhnout od druhé třetiny až do konce. Dneska jsme se celý zápas protrápili k vítězství. Jak jsme si asi všichni představovali, soupeř nebyl špatný. Nebylo to vůbec jednoduché.“



Jak hodnotíte výkon juniorka Adama Hese?

„Odehrál slušné utkání. Škoda, že nenastoupil v našich lepších časech, než zrovna dneska, ale odehrál si svoje a je jedině dobře, že máme kam sáhnout. Takhle by to mělo vypadat, když nám vypadne hráč, tak by měli dostat šanci kluci z juniorky. Dnes měl nastoupit Klapka (hráč juniorky), ale bohužel se před víkendem zranil v utkání juniorky, tak místo něho přišel Adam Hes a jsme domluvení, že to takhle bude pokračovat a budou kluci dostávat šance.“



Jak se připravíte na další domácí utkání za týden proti Rakovníku?

„Myslím si, že ten výkon bude z naší strany úplně jiný. Jednak bude soupeř v nás vzbuzovat velký respekt, takže nás přinutí hrát hned od začátku poctivě, a určitě se na něho poctivě připravíme.“

HK Kralupy – HC Příbram B 6:4 (0:1, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 24. Brandejský (Hampl, Roubal), 32. Student, 33. Verbík J. (Hampl, Brandejský), 52. Student (Řehák, Kaprál), 55. Kaprál (David, Verbík R.), 60. Verbík J. – 8. Rejzek, 36. Mácha (Tobolič, Dolejš), 42. Pejsar (Hrala, Šmějkal), 60. Mácha. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1.

JAN SLÁMA