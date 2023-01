První třetina odvetného derby tak trochu navazovala na poslední dění kolem obou mužstev. Mělník do úvodu zápasu vlétl poháněný dobíhající euforií po senzačním vítězství v Černošicích, ke kterému výrazně dopomohla především nová posila v brankovišti Michael Formánek, s nímž přišla do kabiny i nová naděje a motivace sezonu zachránit.

Do kralupské hry se oproti tomu v úvodu zápasu promítla náročná série čítající tři těžká venkovní utkání v sedmi dnech, kvůli které někteří hráči ze začátku trochu, jak se říká, tahali nohy. O něco více ze hry tak měli v úvodním dějství domácí, kteří soupeře školili především ve využívání vytvořených příležitostí a po brankách Matyáše Šimona, Michaela Krejsy a Libora Stinky ji i poměrně jednoznačně ovládli 3:0.

Sestřih zápasu a rozhovor se zraněným útočníkem Kralup Jakubem Kaprálem:

Do druhé části Kralupští těžké nohy rozhýbali a postupně i přebírali otěže zápasu. Po několika náročnějších zákrocích neprostupná zeď v podobě brankáře Formánka nakonec polevila, když se ve 27. minutě prosadil svou čtvrtou brankou sezony sváteční střelec Tomáš Prášek. 3:1 a Kralupy byly zpátky ve hře.

Když poté na zkušeného bojovníka navázala o tři minuty později perfektní trefou do levého rohu Formánkovy brány dvacetiletá kralupská naděje Karel Šmíd, byli hosté rázem na dosah vyrovnání. Kralupskou euforii ovšem záhy zkrotil David Fedymycz, který se přesně o minutu později nejlépe zorientoval ve skrumáži na Novotného brankovišti a téměř z ničeho vrátil domácím dvougólový náskok.

Vedení 4:2 si Mělničtí následně přenesli do třetí třetiny, kde Kralupy pokračovaly v tažení za vyrovnáním. Brankář Formánek už ale opět zářil jistotou a kralupským útočníkům společně s obětavou obranou nedovolil uspět. Až v 56. minutě se nakonec podařilo zápas ještě zdramatizoval, a byl to opět Karel Šmíd, díky komu bylo za stavu 4:3 až do poslední sekundy o co hrát.

Kralupskému celku už ale ani závěrečná hra bez brankáře další gólové oslavy nepřinesla, urputný boj skončil 4:3 pro domácí.

Utkání, jak je zvykem, přineslo i spoustu potyček a vyhrocených situací, jejichž hlavní kralupskou hvězdou byl oblíbenec domácích ochozů Jakub Kučera, který se často dostával do křížku s nejtrestanějším mužem na mělnické straně Jakubem Šípkem.

Kralupy těsnou prohrou na ledě okresního rivala završily sérii tří venkovních zápasů druhou prohrou v řadě, která je sesadila ze čtvrtfinálových příček a po 18. kole zaujímají pozici prvního nasazeného týmu do předkola.

Mělník se po výhře vrátil alespoň na poslední postupovou příčku do předkola, kde má aktuálně bodový náskok na Králův Dvůr a se zápasem k dobru jen o skóre na dotírající Kutnou Horu. Pokud by mimochodem aktuální pořadí vydrželo až do konce základní části, Kralupy by v předkole a tedy přímém souboji o čtvrtfinále vyzvaly právě Mělník. Závěr základní části tedy bude pro příznivce obou mužstev až do posledního kola rozhodně zajímavé sledovat.

O návratu na čtvrtfinálové pozice budou Kralupy usilovat příští sobotu v domácím zápase s Mladou Boleslaví, Mělník čeká těžká ve stejný večer v rámci 19. kola prověrka ve Velkých Popovicích.

