Zaplněné tribuny vybičovaly oba týmy k maximálnímu výkonu, hra nahoru dolů s rušnými momenty před oběma brankami nakonec odměnila svěřence trenéra Stinky. Hrdinou večera se stal útočník Jan Vernek, který dorážkou do odkryté brány odpálil velkou mělnickou radost.

Zdroj: Luboš Kurzweil

„Celý zápas byl vyrovnaný, rozhodla maličkost a vyhráli jsme,“ podělil se o své dojmy obránce Junioru Kryštof Kapoun. Výhra domácí hřála o to víc, že před utkáním museli řešit marodku. „Museli jsme to nějak poslepovat. Snad už to na sobotu bude lepší,“ zmínil Kapoun. K výsledku podle něj pomohla i znovu skvělá divácká kulisa. „V tak vyrovnaném utkání je to pro nás určitě velká podpora, která nás žene dopředu.“

Dalším faktorem pohledného a otevřeného boje byl podle jednadvacetiletého hráče samotný soupeř. „Proti Černošicím se nám určitě hraje lépe než s ostatními soupeři v play-off. Je to hokejovější,“ zmínil nejproduktivnější obránce Mělníka v základní části.

Se spoluhráči se v sobotu pokusí finále ukončit. „Na jejich domácím ledě, kde je užší hřiště než u nás, to ale bude těžký boj. Domácí jsou na to zvyklí, ale my pojedeme vyhrát,“ dodal Kryštof Kapoun.

