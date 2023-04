/ROZHOVOR/ Po Novém roce vyhráli v základní části jen dva zápasy, přesto hokejisté Kralup nad Vltavou dokráčeli až k titulu pro vítěze krajské ligy. V kvalifikaci o postup do druhé ligy pak přehráli Bílinu, ale sladkého vyvrcholení na domácím ledě se nedočkali. Po konfliktu s fanoušky hosté předčasně odešli do kabiny a odmítli utkání dohrát. I tak by ale měli mít Kralupští cestu do vyšší soutěže otevřenou. „Co si budeme povídat, je to trošku větší žrout času. Je tam jednou tolik zápasů a kvalita je samozřejmě o hodně lepší než v kraji,“ říká o druhé lize kralupský kapitán Martin David.

Hokejisté HK Kralupy porazili ve druhém finále HC Junior Mělník na jeho ledě 5:1 a oslavili titul ve středočeské krajské lize. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Kvalifikaci jste zvládli herně skvěle. Konec jste si ale představovali asi jinak, že?

Je to smutné a hlavně to z jejich strany bylo zbytečné. Ať už ta bitka, nebo to, co předvedli na konci, že nechtěli hrát. Otrávilo nás to, je to asi taky otrávilo, protože někteří kluci od nich to chtěli dohrát. Je to škoda.

Co se na ledě stalo?

Nevím úplně přesně. Kluci se tam pošťuchovali, pak se dva chytli a trochu se poprali. To, co pak předvedl jejich kapitán, bylo úplně zbytečné. Od našeho fanouška to taky bylo úplně zbytečné. Jak říkám, je škoda, že to skončilo takhle. Uvidíme, jak to dopadne.

Podle informací, co dali rozhodčí vašemu trenérovi, by to mělo skončit kontumací ve váš prospěch.

Myslím, že v obou zápasech jsme byli o hodně lepší. Mělo se to ale dohrát.

Jakou vám jako kapitánovi udělal tým radost tím, čeho dosáhl?

Na Bílinu jsme si věřili. V prvním zápase u nich jsme hráli první třetinu fakt špatně, ale nakonec jsme je ve druhé a třetí třetině o třídu přehrávali. Vytvořili jsme si tedy náskok, který už nemohli dohnat. Ve druhém zápase jsme si chtěli zahrát hezký hokej, dát nějaké góly, ale bohužel se to nepovedlo. Byli jsme ale lepší.

Jaká byla celkově sezona? Působila hodně na houpačce.

Přesně jak říkáte. Měli jsme skvělý začátek, povedlo se nám urvat šňůru výher, ale bohužel po Vánocích šel nás výkon dolů. Zaplaťpánbůh ale začalo play-off a úplně se to obrátilo. Díkybohu za to, že jsme vyhráli.

Před play-off přišla změna trenéra. Zafungovalo to?

Dostali jsme asi nový impuls. Nejspíš to zafungovalo.

Napadlo by vás na konci základní části, že vyhrajete krajskou ligu a snad si i zajistíte postup do druhé ligy?

Na začátku jsme byli všichni namlsaní a hráli jsme o první místo. Kdyby mně osobně ale někdo řekl třeba v lednu nebo únoru, že vyhrajeme, tak bych tomu asi moc nevěřil.

Kvalifikace měla trochu hořký konec, ale jak jste si užili vítězné finále proti okresnímu rivalovi z Mělníka?

Už jsme to lehce oslavili po posledním zápase na Mělníku, ale ještě si to užijeme. Oslavy nekončí, ještě si něco užijeme. Plány už máme. Po zápase máme jen zlehka večeři v kabině, ale jak říkám, oslavy ještě nekončí.

Jak jsme zmiňovali, druhá liga je nadosah. Máte velkou chuť si ji zahrát?

To asi není otázka přímo na mě, je to otázka na našeho manažera. Je tam hodně pro a proti. Záleží na finanční stránce, záleží na klucích, kdo by to chtěl hrát. Co si budeme povídat, je to trošku větší žrout času. Je tam jednou tolik zápasů a kvalita je samozřejmě o hodně lepší než v kraji.

Vy jako kapitán byste si ji zahrál?

Nechám si to projít hlavou. Je to těžké skloubit to se zaměstnáním. Není mi navíc dvacet let.

