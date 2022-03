„Myslím, že náš tým ukázal sílu v základní části. Pokud budeme hrát to, co doteď, neměli bychom mít problém dostat se až do finále. Kluci jsou v dobrém věku, jsou mladí, umí hrát. Nebojím se toho, že bychom měli říkat, že jsme favoriti,“ věří týmu zkušený brankář Jan Chábera.

Série hraná na dvě vítězství startuje na soutoku ve středu v 19 hodin.

Kralupy vstaly z mrtvých a mohou vyhlížet sérii s jedním z favoritů

Právě úvodní domácí utkání Mělníka se ponese také v duchu pomoci válkou zasažené Ukrajině. Hokejový klub nechal vyrobit 500 kusů „placek“ s nápisem „HCJ Mělník pomáhá“ doplněný ukrajinskou vlajkou. Do prodeje půjdou právě před středečním utkáním v minimální ceně 50 korun za kus. Vedení Junioru přislíbilo veškeré vybrané peníze odkázat prostřednictvím některé z dobročinných sbírek na pomoc Ukrajině.

Jako první ale půjdou do akce Kralupy. Po postupu z předkola s Královým Dvorem, na který stačily pouhé dva zápasy, čeká tým trenéra Sikely odpočinutý vítěz skupiny východ. Kralupští věří, že proti favorizované rezervě prvoligového klubu mají šanci zapakovat výsledek ze základní části. Jediný vzájemný duel v sezoně totiž vyhráli v Kolíně 4:3 po prodloužení.

Putování po zimácích: Říčanská aréna má nového partnera a chystá změny

"Myslím, že nás čekají dvě super utkání s kvalitním mužstvem, které vlastně před dvěma lety vybojovalo první národní ligu. Kolín je favoritem celé soutěže, my se budeme snažit dobře bránit a doufám, že ho i pomocí našich fanoušků zaskočíme. Na naší straně je možná výhoda, že jsme už podstoupili dvě utkání v play-off. Kolín může být nerozehraný,“ řekl po postupu z předkola útočník Kralup Pavel Husarik.

„Kolín je technické, hokejové mužstvo, nejsou to žádní řezníci. Myslím si, že by nám to mohlo vyhovovat. Bude to dobrý hokej," sdělil svá očekávání od série trenér Dušan Sikela pro portál Hokejové Kralupy. Úterní utkání začíná v Kolíně v 18:15 hodin.