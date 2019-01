Neratovice /ROZHOVOR/ - V mělnické regionální lize jsme spokojení, říká brankář Jiří Řezníček.

Tým HC Město Neratovice na turnaji v Nymburku – stojící: M. Hrdina, R. Pšánský, O. Šimek (v předklonu), P. Košatý, L. Prejza, D. Macek, T. Rak, klečící: fanoušek R. Kroužecký, L. Střížek, V. Pernica, J. Rejlek a ležící J. Řezníček.

Hokejisté HC Neratovice si opět prodloužili úspěšnou sezonu účastí na amatérském mistrovství republiky. I když si na rozdíl od loňského roku musejí nechat zajít chuť na bitvy o medailové příčky, náladu si tím nehodlají kazit. Vždyť z letošních 29 zápasů odešli poraženi pouze dvakrát.

„Turnaj byl super, dostávali jsme málo gólů a vyhrávali, to bylo rozhodující,“ potvrdil brankář a zároveň jeden z vedoucích týmu Jiří Řezníček (32).

Můžete stručně popsat vaši cestu turnajem?

„Hráli jsme dobře dozadu a především týmově. Škoda finálové porážky se Spei Praha, kteří hrají pražský přebor. Bylo vidět, že jsou sehranější, byli lepší. Jinak předtím jsme vyhráli skupinu, a postoupili tak přímo do čtvrtfinále. Ve finále jsme ale bohužel padli.“

S jedinou porážkou jste opět suverénně vyhráli i mělnickou regionální ligu. Našli jste tam konečně alespoň trochu rovnocenného soupeře?

„Sezona byla opět hodně úspěšná. Letos už to bylo lepší. Atletico o nějaké hráče posílilo. Sice si na nás věřili, ale týmový duch je u nás, a proto jsme je znovu porazili. Když hraje každý sám na sebe, tak to není ono.“

Zachytáte si vůbec v zápasech odborářské ligy?

„Jo, určitě, jsou tam soupeři, kteří nás dokáží prověřit, například s Atleticem nebo Avií Praha to nebývají špatné zápasy. Hrajeme tam trochu jinak než třeba o víkendu v Nymburku. Hodně útočíme a dáváme hodně gólů, ale taky dostáváme. Je to složité hrát takovou soutěž, když víte, že stejně asi vyhrajete. Ta motivace pak není taková, jaká by měla být.“

Kdy jste vlastně s chytáním začínal a kudy vedly vaše hokejové kroky?

„Chytám od přípravky, tuším, že od nějakých sedmi let. Začínal jsem v Neratovicích, pak jsem zamířil do juniorské ligy do ČLTK Praha, následně jsem se vrátil do Neratovic, kde jsem dělal trojku v áčku ve druhé lize. Jako jednička jsem pak chytal kraj.“

Takže jste byl u toho, když v Neratovicích mužstvo zaniklo?

„Já končil asi o dva roky dřív. Pak jsem si dal na tři roky od chytání pauzu, než mě kluci přemluvili, abych to šel zkusit za ně, a už pět šest let jsem v regionální lize.“

Jste v týmu jediným brankářem?

„Máme jenom mě (smích). Kluci nikoho jiného nechtějí. Říkám jim furt, že bych skončil. Jsem druhý nejstarší, víc je pouze Márovi Hrdinovi, jinak samí mladí kluci.“

Kdo patří k největším oporám?

„David Macek, to je výborný hráč, který hrál ligu ve Slavii, dále Marek Hrdina a Tomáš Rak. V obraně máme Ondru Šimka, který je zároveň kapitánem mužstva.“

Nadále neuvažujete, že byste se přihlásili do krajské soutěže?

„Na Mělníku jsme spokojení, máme dobrou partu. Člověk by musel víc trénovat, a to se mu nechce. Je taky víc práce a méně času.“

Vyplníte nějak po sportovní stránce dlouhou přestávku do startu nového ročníku RHML?

„Občas si rekreačně zajdeme zahrát tenis nebo fotbal. Dříve jsem hrál třeba i nějakou okresní soutěž ve fotbale, ale kotníky a kolena už neslouží. Bojím se, aby mi tam něco neruplo.“