Zrušení březnové baráže mezi celky Žabonos a Neratovic v souvislosti s protipandemickými opatřeními ponechalo obsazení obou středočeských soutěží dospělých hokejistů ve stejné podobě jako v uplynulém ročníku. Změnu ovšem přinesly nyní už uzavřené přihlášky pro ten následující.

V Příbrami, kde se s tamním áčkem chystají na druhou sezonu ve třetí nejvyšší soutěži, se rozhodli stáhnout rezervu o stupínek níž. Nováček z hornického města se přitom mezi krajskou elitou udržel, jako poslední tým skupiny západ si příslušnost zajistil vítězstvími nad Žabonosy umístěnými na stejné pozici v tabulce východu.

„K rozhodnutí opustit krajskou ligu jsme dospěli na základě dohody vedení klubu s hráči rezervního týmu, kteří otevřeli otázku, zda pokračovat, nebo přejít do krajské soutěže,“ vysvětlil krok generální manažer příbramského HC Miroslav Bláha a dodal: „Pro klub to v současné složité situaci samozřejmě znamená i jakési úsporné opatření. Náklady v soutěži nebudou tak vysoké. Proto jsme po vzájemné dohodě s hráči dospěli ke společnému názoru a rozhodnutí, že budeme pokračovat o patro níž.“

Vedení soutěží muselo pro doplnění stavu zalovit v tabulce kompletně odehrané krajské soutěže. Souhlasné stanovisko slyšelo na třetí pokus. „Neratovice, ani Sedlčany neměly zájem,“ potvrdil předseda sportovně-technické komise středočeského svazu Jakub Král.

Z dvojice poražených semifinalistů mluvilo pro Žebrák jeho vyšší postavení v pořadí nadstavbové části. Jelikož vedení Spartaku kývlo, na rezervu Benátek už se s nabídkou dodatečného postupu nedostalo.

„Kluci byli překvapení, ale řekli jsme si, že když už se naskytla taková šance, tak to zkusíme. Nic za to nedáme. Buď v soutěži zůstaneme, nebo spadneme,“ uvedl k dodatečnému postupu vedoucí Spartaku Roman Zítek. „Královák se tam trápí na chvostu už několikátý rok,“ popíchl s úsměvem staronového okresního soupeře.

V záloze mají ještě mistra světa

Znovu už se vší vážností doplnil, že v Žebráku počítají s jistým navýšením rozpočtu. Před kvalitnější soutěží mají v plánu posílení realizačního týmu i na ledě. „Jako trenér by nám mohl pomoct Sláva Křesťan (Beroun). V hledáčku máme gólmana a možná i jednoho dva hráče. Ale to je zatím ve hvězdách. Všechno je to teprve čerstvé,“ sdělil Zítek.

Jako záložní variantu na trenérský post si pak manažer klubu a dosud i hrající kouč David Jícha nechává bývalého mistra světa Jiřího Kučeru. „Jako svazový trenér se v našem klubu věnuje mládeži. Pokud nám to svaz povolí, hodláme jej využít také u A-týmu,“ prozradil Jícha. „I když to bude asi těžké, snažíme se zachovat jádro týmu z minulé sezony,“ zdůraznil.

Povýšení áčka přitom není jedinou novinkou z dílny klubu, který je doma na zimním stadionu v sedm kilometrů vzdálených Hořovicích. Barvy Spartaku bude nově hájit i rezervní tým dospělých. Působit by měl v jedné ze skupin soutěží Plzeňského kraje. Početné mládežnické kategorie rozšíří tým dorostu.

Druhý zástupce Berounska bude prakticky jedinou změnou nadcházejícího ročníku krajské ligy. Její formát byl před loňskou sezonou schválen na další tři.

V krajské soutěži, kterou bude hrát shodný počet účastníků jako v loňském roce, se o hracím modelu rozhodne na aktivu klubů. Konat by se měl ve druhé polovině června už v režii nového výkonného výboru středočeského svazu. Volební konference je na programu příští středu.