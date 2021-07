Ještě před rokem byl zařazen mezi dvacítku nejlepších hokejistů Chance ligy a řekl si o přestup do Třince. Cesta měla vést přes farmu ve Frýdku-Místku, kde se však nedařilo nejen jemu, ale celému týmu. Teď hlásí odchovanec Kralup nad Vltavou a jeden z nejkvalitnějších prvoligových beků Patrik Husák návrat do Prostějova!

Patrik Husák po letech znovu oblékne dres Prostějova. | Foto: DENÍK/Lukáš Horák

„Domluvili jsme se vcelku rychle, protože zájem byl oboustranný. Když mi Lukáš Luňák nastínil představy, jak by to mělo letos fungovat, tak nebylo co řešit,“ prozradil Husák pro klubový web Jestřábů.