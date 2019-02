„Po velmi dobrém nástupu náš výkon ve druhé a třetí třetině nebyl takový, jakého jsme schopní,“ pátral mělnický trenér Jiří Škubal po příčinách porážky v konfrontaci dvou jistých čtvrtfinalistů.

Stejně jako před týdnem v Kralupech i proti obhájci prvenství Mělničtí otevřeli skóre hned při prvním střídání. Pobídkou od hostující obrany nepohrdl Šubrt. Hosté sice po přesné souhře zpoza brány brzy odpověděli, domácí si ale vzali po „obloučku“ Prejzy vedení zpět. Když pak další pozdrav od modré tečoval Tomáš Havel, měli k dobru dokonce dvě branky.

Ve zbylém čase se už ovšem trefoval pouze výběr z Prahy-západ. Ještě před první sirénou vrátil svůj tým na kontakt Staněk. Na srovnání potřeboval Dimitrov po další rychlé příhře od zadního mantinelu pouze pět minut prostřední části.

„Od této chvíle byli hosté lepším a aktivnějším týmem, mělnická snaha o dobývání branky hostů byla marná,“ zmínil na webu Junioru Viktor Šebík. I přes další krušné chvíle Vokurka a spol. drželi rovnovážný výsledek ještě o druhé pauze.

Po faulu kolenem na Šípka, za který Novák vyfasoval pět plus do konce, navíc do třetí periody vstupovali s dlouhou přesilovkou. Gól ovšem padl do opačné brány, než by si diváci přáli. Nakonec vítěznou trefu propasíroval mezi Vokurkovy betony Roman Formánek. Stejný hráč přidal po chvíli i pojistku.

Hosté ji nakonec nepotřebovali, byť čelili i trestnému střílení. Za faulovaného a nárazem do brankového konstrukce zraněného Macka se exekuce ujal Tomáš Havel. Forhendovým blafákem ale na Frolíka nevyzrál. Když se pak kotouč přece jen objevil v černošické bráně, stalo se tak po jejím předešlém vychýlení z předepsané pozice.

Porážku musí v letošní sezoně omlazená sestava Mělníka rychle hodit za hlavu. Už ve středu čeká tým vstup do čtvrtfinále. „Play-off bylo zajištěné, v tomto jsme úkol splnili. Pro pohodu i diváky by samozřejmě bylo příjemnější vyhrát. Navíc proti špičkovému soupeři, kdy jsme si mohli vyzkoušet, jak to asi bude vypadat v play-off,“ nemrzel kouče Škubala ani tak samotný výsledek. Jaké konkrétní věci mu od první přestávky na mužstvu vadily, ale ventilovat nechtěl.

Brzký sled zápasů je komplikací hlavně pro případný start zraněných. „Jsou to rozdíloví hráči. Ze stejného útoku navíc chybí i Albert Janele. Spolu s první pětkou nás táhnou. Uvidíme, jak budou vypadat začátkem týdne,“ okomentoval ztráty.

Co naopak s kolegou Stinkou zatím neřešil, je jméno případného čtvrtfinálového soupeře. „Věřím, že máme dobře natrénováno. Pokud budeme mít kompletní sestavu, je úplně jedno, na koho půjdeme. Cítil jsem až dosud z týmu chuť a sílu, že bychom mohli jít i dál. Ale uvidíme,“ vyhlíží šéf mělnické střídačky očekávaný vrchol sezony. Do něj by pochopitelně raději z druhého místa, které v systému na dvě vítězná utkání zaručuje výhodu domácího prostředí pro případný rozhodující třetí duel.

Mělník – Černošice 3:5 (3:2, 0:1, 0:2)

Branky a asistence: 1. D. Šubrt, 11. Prejza (Novotný, T. Havel), 14. T. Havel (Šubrt, Krejsa) – 5. Pulkrab (Hofmeister), 18. Staněk (Formánek), 25. Dimitrov (Loskot), 43. R. Formánek (Hofmeister), 46. R. Formánek. Vyloučení: 5:4, navíc Novák (Černošice) 5 + DKU, za faul Ureše (Černošice) nařízeno TS (T. Havel neproměnil). Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 400.

Neratovice – Kralupy 4:6 (2:2, 1:1, 1:3)

Branky a asistence: 10. Šesták (Prejza), 17. Horevaj (Macek, Rak), 30. Macek (Pek), 58. Šesták (Prejza, Pek) – 12. Kaprál, 12. Tůma (Hanžl), 40. Kaprál (Řehák, Roubal), 41. Kaprál (Kučera), 44. Kaprál (Řehák), 60. Šarše.