Vůbec poprvé dostal domácí tribuny do varu už po 85 sekundách hry někdejší sváteční kralupský střelec Tomáš Prášek, jenž ovšem ve druhé polovině letošní základní části prožívá rekordní gólové období, které proti Mladé Boleslavi potvrdil gólem již ve třetím utkání po sobě.

Domácí byli následně lepším týmem na ledě, avšak i přes rychle otevřený brankový účet byla první třetina na góly nakonec ze všech nejchudší. Po Bílkově vyrovnání v 10. minutě už jen vrátil domácím vedení nazoět v minutě patnácté Ota Řehák, čímž byl brankový účet první dvacetiminutovky uzavřen.

Mělník dál stoupá, Kralupy zachránily body v posledních vteřinách

Druhá třetina poté nabídla gólů už o něco více. Boleslavští přidali na tempu a dvěma trefami se z holí Michala Čermáka a Jana Kadeřábka poprvé ujali pozice vedoucího týmu. O tu je sice ve 38. minutě na chvíli připravil na led navrátivší kralupský veterán Martin Příhoda, ovšem po prosazení boleslavského Tomáše Kadeřábka o minutu později si hosté status vedoucího mužstva s sebou do šatny přeci jen přenesli.

Ve třetí dvacetiminutovce pak začala opravdová přestřelka. Svou druhou brankou zápasu po oku lahodící kombinaci s Karlem Šmídem nejprve vyrovnal dlouholetý kralupský útočník Ota Řehák, který v zápase zaznamenal celkem čtyři body. Vyrovnaný stav ovšem o necelé čtyři minuty později opět neplatil, když se ze slotu krátce po vhazování v útočném pásmu prosadil boleslavský Lukáš Rovný. A ani toto vedení Boleslavští nedokázali dlouho udržet a na počátku 55. minuty bylo po přesilovkové nahrávce Jakuba Verbíka opět vyrovnáno Martinem Příhodou, který tak druhým gólem po téměř roční pauze potrestal vyloučení boleslavského kapitána Tomáše Kadeřábka.

Boleslavští bojující v bodově vyrovnané tabulce o postup do předkola play-off, kde patří mezi šestici bodově téměř srovnaných týmů, z nichž jeden si na konci základní části s jistotou vytáhne nepostupového černého Petra, ovšem do Kralup rozhodně nepřijeli pro remízu a svou odhodlanost vytěžit ze zápasu co nejvíce dokázali proměnit v 57. minutě v šestou branku, jíž obránce Michal Michal od modré potrestal hákování Jakuba Kučery.

Cíl? Dostat se do první čtyřky, říká před koncem základní části kralupský Kaprál

Kdo si ovšem myslel, že je po zápase a snad i ze stadionu odešel dříve, musí nyní po shlédnutí sestřihu utkání litovat. Kralupské střídačce tentokrát vyšel závěrečný risk bez brankáře a když šestým gólem sezóny obránce David Chládek 14 sekund před koncem třetí třetiny opět vyrovnal, mohl Jan Kadlec u stánku za domácí bránou sázet na gril další klobásy.

Prodloužení ale nemělo dlouhého trvání. Úderná kralupská trojice využila škobrtnutí jednoho z boleslavských hráčů v kralupské obranné třetině a ve třech proti jednomu vyrazila na bránu gólmana Davida Hory. David Bradáček nakonec vzal tíhu odpovědnosti coby nejlepší kralupský střelec na sebe a svou patnáctou trefou sezóny rozhodl o zisku cenného bonusového bodu v boji o přímý postup do čtvrtfinále pro Kralupy.

„Jsem strašně šťastný,“ neskrýval emoce po utkání v rozhovoru pro portál Hokejové Kralupy asistent trenéra Martin Příhoda, který po téměř roční pauze znovu obul brusle a dvěma góly pomohl k domácímu vítězství. „Naštěstí jsme to dneska ubouchali. Ten vyrovnávací gól 14 sekund před koncem byl takovým zadostiučiněním toho, co jsme do toho dali za poslední tři týdny, kdy nám to nešlo. Doufám, že se od toho teď odpíchneme.“

Jágr debatoval s fanoušky: o podpisech, penězích i mládeži. Co řekl?

Díky „pouze“ dvoubodovému zisku už je pro Kralupy vítězství v severní skupině otázkou spíše teorie, kdy by musely v sobotu porazit Rakovník o více než osm gólů. Nic není nemožné, ale přímá cesta do čtvrtfinále pro kralupské hokejisty už nyní povede spíše přes „divokou“ postupovou kartu, kterou získá nejlepší z druhých týmů v jednotlivých skupinách. V tomto souboji aktuálně Kralupští vedou o bod nad Velkými Popovicemi, které ovšem mají stále jedno utkání k dobru. I letos ale bude vývoj základní části rozhodně zajímavé sledovat až do jejího samotného konce.

Autor: David Palán