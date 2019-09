U čínského výběru, jenž do své olympijské přípravy zahrnul i účast ve druhé lize v Česku, zastává funkci asistenta hlavního trenéra Šejby a sportovního manažera. I když výsledkově generálka nevyšla drakům zcela podle představ (domácí vyhráli 6:5 po nájezdech), mluvila jedna z legend kladenského hokeje o „fajn“ návratu.

„Rozešel jsem tu v dobrém. Se spoustou lidí jsem se objal, se spoustou dam políbil, takže to bylo velmi příjemné,“ usmíval se Josef Zajíc po přípravném utkání, které přilákalo na tribuny okolo tří stovek fanoušků. Týden před startem krajské ligy také popřál to nejlepší svým nedávným svěřencům: „Hlavně zdraví a dobrou atmosféru. Aby si to v soutěži užili a drželi pořád jako tým.“