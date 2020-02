Když na sebe oba týmy narazily na konci listopadu poprvé v sezoně, byla z toho pořádná hokejová „divočina“. Prvních pět gólů patřilo hostům z Mělníka, druhých pět Kralupům, aby den otevřených obran nakonec dospěl po výsledku 6:6 až do prodloužení. V něm slavil Junior.

„Tentokrát bychom měli být více v klidu. Pod tlakem by měl být spíše Mělník. Doufám, že dorazí hodně diváků a kluci budou mít zápas za odměnu,“ vyjádřil se k odvetě trenér Kralup Dušan Sikela. Věří, že jeho hráče atmosféra derby podruhé nezaskočí. „Tenkrát to bylo hodně znát. Spousta kluků před takovou návštěvou a takhle vyhecovaném utkání ještě nehrála, ale teď už si myslím, že jsme si zvykli a určitě to zvládneme.“

Mělničtí by bilanci s rivalem rádi vyšperkovali ještě o domácí výhru. „Na derby se moc těšíme. První dopadlo lépe pro nás, padlo hodně gólů a diváci byli nadšení. Věřím, že vyhrajeme i podruhé. Těší nás, že po dlouhé době pravděpodobně budeme v plné sestavě,“ uvedl Libor Stinka, který se právě po zápase v Kralupech ujal funkce hlavního kouče.

Kromě souboje pátého celku s třetím, které v tabulce dělí čtyři body, se diváci dočkají i jedné oficiální rozlučky. Před úvodním vhazováním domácí slavnostně vyřadí dres s číslem tři. Věrným fanouškům mělnického hokeje asi netřeba připomínat, že jej dlouhou řadu sezon oblékal brankář Jan Vokurka. Jedna z nejvýraznějších osobností posledních patnácti let se tak dočká poděkování za služby, které klubu odváděl v brankovišti do konce loňské sezony. „Snad dorazí co nejvíce diváků, abychom se s Vokym rozloučili co nejlépe,“ přeje si trenér Stinka.

