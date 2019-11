Mladší žáci Junioru Mělník v Neratovicích schytali svůj zatím nejvyšší debakl v lize – 1:36. Šéfa neratovického klubu Martina Chabady takové vítězství rozhodně netěší.

„Ukazuje se, že se mládežnický hokej bez kvalitních trenérů dělat nedá. Nechceme jít cestou klubů, kde trénují rodiče, aby se ušetřilo pár korun měsíčně na členském příspěvku. U dětí se občas přihodí nějaký divoký výsledek, ale pokud se to někde stává pravidlem, pak to není v rámci soutěže přínosem pro nikoho. Je potřeba zdravé konkurence, nechceme dávat Kralupům nebo Mělníku čtyřicet branek, to nás nikam neposune,“ vysvětlil Chabada svůj postoj.

Drtivým způsobem odeslal hosty domů i neratovický tým ročníku 2009. Ve středočeské soutěži pátých tříd vyprovodil Popovice 23:2. „Samozřejmě mě těší, že neratovický hokej o víkendu ovládl region, ale podobné výsledky jsou v podstatě špatnou zprávou pro mládežnický hokej v kraji,“ uzavřel Chabada.

