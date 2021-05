Kladno mělo zase obrovskou střeleckou převahu 47:24, po nepříliš povedené druhé třetině utahovalo v té třetí šrouby a aktivní hrou nechtělo na nic čekat. Přesto právě tam inkasovalo, když Američan Snuggerud nešťaastně uklouzl, faulovgal a v pokračující výhodě Duokla udeřila. Zejména díky fantostaticky chytajícícmu Maximu Žukovovi pak náskok udržela a má do extraligy blíž. "Ale my se ještě do Kladna musíme vrátit," řekl po utkání kladenský útočník Rostislav Marosz.

Od začátku se hrál otevřený hokej s řadou šancí. Nutno říci, že ač hrálo Kladno v první části šest minut v početní převaze (Illéšův faul byl za 2+2), nebylo nebezpečnější, protože i akce Dukly zaváněly gólem. Skvěle chytali zase oba brankáři Košarišťan s Žukov ale ve druhé části oba dostali po jedné brance. Pokaždé v oslabení.

Nejdřív Žukov, jehož hodně šťastně překonal Adam Kubík. Při dorážce mířil do tyčky, ale puk se přes beton ruského gólmana vrátil do klece. Vzápětí ale Dukla zabrala a Pekr bombou od modré srovnal.

Kladno nechtělo na nic čekat, v poslední třetině přidalo a mělo i velké šance, hlavně Plekanec a později Marosz s Hlavou. Ale Žukov byl skvělý a tak udeřilo na druhé straně. Skvělý průnik Eliáše ještě Košarišťan vykryl, ale šest minut před koncem dostali hosté výhodu a v ní Havránkovu ránu přesně tečoval Jiránek. Gól ještě muselo posvětit video, ale o vysokou hůl nešlo.

Rytíři se nenechali deprimovat, mohutně soka přitlačili a při power play mohli stejně jako Dukla ve čtvrtém utkání vyrovnat. Jenže Hlava ani Jágr v obrovských šancích zase ztroskotali na Žukovovi.

A tak se raduje parta ve žlutém.

"Je to strašná škoda. Moc jsme chtěli, sám jsem měl proměnit svoje šance. Ale pojedeme vyhrát do Jihlavy," hodnotil hned po utkání Rostislav Marosz, který měl velkou šanci ještě v posledních vteřinách. "Bohužel už nám to tam nepadlo."

Trenéru Davidu Čermákovi chybělo větší nasazení týmu. "Hned na začátku jsme dostali šest minut přesilové hry, což jsme nevyužili. Po dvou vítězstvích v Jihlavě jsem čekal, že tam od nás bude víc. Až po gólu na 1:2 to najednou šlo. I když jsme zase měli hodně střel, tak nejsme produktivní," postěžoval si.

To Viktor Ujčík měl po čase dobrou náladu, podle něj to byl zápas play off se vším všudy. "Boj o každý metr ledu a oba gólmani podali vynikající výkony. Je vidět, že týmy už jsou trošku unavené a že je to dlouhé. Tohle už se rozhoduje hlavami a nasazením. My měli i trochu štěstí, že jsme to byli my, komu tam gól padl. Jsme za to rádi a moc si ceníme toho, že jsme dokázali Kladno potřetí porazit v této sérii u něj doma," řekl Ujčík.

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Branky a nahrávky: 31. Kubík (Melka) – 34. Pekr (T. Černý, Čachotský), 54. Jiránek (Havránek). Rozhodčí: Zubzanda, Souček – Zídek, Bohuněk. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 47:24. Stav série: 2:3.



Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk – Machala, Plekanec, Jágr – Marosz, Kubík, Hlava – Melka, Pitule, Račuk – Jelínek, Machač, Bílek.



Jihlava: Žukov – Dundáček, Bukač, T. Černý, Mareš, Bilčík, Strejček, Eliáš – Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož.